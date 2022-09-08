徐耀燮將在陌生的日本球場挑戰連續三周奪冠. September. 08, 2022 07:50. by 金正勛記者 hun@donga.com. 徐耀燮（26歲•照片）將挑戰韓國職業高爾夫（KPGA）韓國巡回賽歷史上首次連續3周奪冠。 徐耀燮將出戰8日在日本奈良縣柯馬鄉村俱樂部（71桿）開幕的KPGA韓國巡回賽新韓東海公開賽，衛冕冠軍。在上月28日結束的Bo誒yfrien誒 Phantom Rovo群山CC公開賽上取得本賽季首勝的徐耀燮，在4日結束的LX錦標賽上連續2周奪冠，如果能在此次大賽上奪冠，將時隔8年第四次有人成功衛冕該賽事，他個人則將連續3周登上冠軍寶座。雖然此前在巡回賽上有球員曾獲得過連續3場大賽冠軍（1991年崔相浩、2000年崔光洙），但連續3周奪冠是此前沒有出現過的大記錄。 徐耀燮最近擊球感覺很好。特別是在LX錦標賽上,他實現了在4輪比賽中壹直保持領先地位的“wire to wire”冠軍。徐耀燮表示，“如果本次大賽奪冠，應該會成為值得驕傲的記錄”，“現在我的競技能力和身體狀態都很好，在首場勝利後不會掉以輕心，因此取得了2勝。這次也不會自滿，只集中精力如何打好比賽。” 當然也存在變數。對於徐耀燮來說，陌生的海外球場是負擔。主辦大會的新韓金融集團迎來創立40周年,將在集團創始人、已故新韓銀行名譽會長李熙健創立的柯馬鄉村俱樂部舉行大會。由“南非共和國高爾夫傳奇”加裏•弗萊爾設計並於1980年開業的柯馬鄉村俱樂部，2002年舉辦日本PGA錦標賽和2019年日本職業高爾夫巡回賽關西公開賽等，被評價為日本關西地區首屈壹指的球場。徐耀燮於5日飛往當地，開始早早地熟悉柯馬鄉村俱樂部。 在獲得KPGA韓國巡回賽、日本職業高爾夫巡回賽、亞洲職業高爾夫巡回賽三大巡回賽聯合認證的此次新韓東海公開賽上，韓國巡回賽40人、日本巡回賽40人、亞洲巡回賽40人等海外派選手參賽也是壹大變數。徐耀燮需要與本賽季取得2勝、獎金排名第壹的比嘉壹貴（日本）和星野陸也（日本）等日本巡回賽強手們展開較量。特別是金庚泰（36歲）、朴尚賢（39歲）、崔浩成（49歲）、黃重坤（30歲）、李相熙（30歲）等選手，日本巡回賽經驗豐富。此外，挑戰本賽季第3個冠軍的金飛烏（32歲）和在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上3次奪冠的世界排名第75位的金時元（27歲）也被認為是奪冠熱門。

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