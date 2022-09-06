歐盟、日本也反對“美國通脹削減法”……沒有過辜負同盟的“領導國家”. September. 06, 2022 07:59. . 歐盟和日本也對僅限於北美產電動汽車發放補貼支付補貼的美國通貨膨脹削減法提出了擔憂。歐盟委員會執行副主席多姆布勞斯基斯最近對美國貿易代表凱瑟琳·泰指出，“存在對歐洲電動汽車企業的歧視”。據說，日本也通過各種渠道轉達了憂慮。韓國政府計劃通過通商交涉本部長安德根、產業通商資源部部長李昌洋訪美，與美國方面繼續進行磋商。 現實情況是，美國不顧主要同盟的反對，基本上不可能立即修改通脹削減法。通脹削減法被評價為是拜登總統作為大選口號提出的“更好的重建”的重點立法，也是在11月中期選舉之前提高拜登政府支持度的壯舉。從美方的反應來看，似乎很難修改法律。據悉，美國國家安全事務助理沙利文上周在韓美日安全室室長會晤中表示：“我們都回去熟讀通脹削減法吧！”與其說是“我會好好看”，不如說是“妳們好好讀讀吧！” 提出牽制中國的美國加強競爭力的立法正越來越帶有保護主義色彩。通脹削減法不僅規定業已實行的北美最終組裝完成車的補貼條件，還規定從明年起電動汽車電池必須具備北美產礦物和零部件采購條件。之前通過的半導體培育法也包含了以禁止在中國投資為條件支付補貼的內容。三星電子和SK海力士的中國事業也有可能受到影響。 這種保護主義立法，拜登政府雖然強調是為了牽制中國而與同盟、友邦聯合，卻難免受到以本國優先主義為由對同盟視而不見的批評。美國壹直主張加強與中國對抗的競爭力，誘導本國企業回歸本國和同盟國企業對美投資。但是，這種不僅違反國際規範、也背棄同盟的“美國第壹”立法，被中國官方媒體嘲諷為“刺傷韓國背部的美國刀刃”。 此前，韓國壹直配合美國的供應鏈重組戰略，致力於加強與美國的經濟安保同盟。如果這樣的核心同盟企業在美國受到不利影響，甚至陷入必須在中國斬斷手腳的地步，美國推進的供應鏈聯合絕不會取得成功。美國應該傾聽同盟的聲音，誠實地尋求解決方法。

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