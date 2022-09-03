韓元兌美元匯率跌破1360韓元大關. September. 03, 2022 07:34. by 朴相俊記者、紐約=金賢洙 常駐記者 speakup@donga.com. 隨著韓元兌美元的匯率暴漲，跌破了1美元兌1360韓元的底線。全球美元對日元匯率也超過了140日元，創下了24年來的最高值。 2日，首爾外匯市場美元對韓元比價比前壹天上漲7.7韓元，以1362.6韓元收盤。這是自2009年4月1日全球金融危機（1379.5韓元）以後13年零5個月以來的最高值。匯率在當天盤中壹度上漲到了1363韓元。 最近美元走強是因為上個月26日美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾在經濟政策研討會“傑克遜霍爾會議”上預告了強硬的貨幣緊縮政策。

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