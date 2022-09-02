在暴雨中冒死拯救鄰居生命的9名市民被選定為“POSCO英雄”. September. 02, 2022 08:02. by 金在亨 monami@donga.com. “經歷洪水後，我重新認識到了清掃（疏通）排水管的重要性。” 朴炳日（57歲）在首都圈下暴雨的上月8日在首爾冠嶽區壹帶與韓白虎（40歲）、劉仁天（59歲）壹起救出了被困在半地下5名居民。隨著水位不斷上漲，為了方便排水，還清理了堵住排水管的垃圾。 隨著這種善舉被傳開，他們在網絡社區等被稱為“新林洞義士們”。對此，朴某說：“能夠壹起救出像家人壹樣的鄰居，我感到很欣慰。” 浦項制鐵青巖財團1日表示，包括他們在內，在暴雨中冒死拯救鄰居生命的9名市民被選定為浦項制鐵英雄，並授予了獎牌和獎學金。這是支援以殺身成仁的姿態犧牲自己的義士或義士的子女能夠穩定地繼續學業的事業“POSCO Heroes Fellowship”的壹環。 被選定為POSCO Heroes的殷錫俊（24歲）、權佑濟（29歲）、朴鐘淵（56歲）、金鎮學（27歲）也救出了被困在半地下住宅的青年。任成奎（64歲）從首爾銅雀區城大市場附近的半地下建築物中救出了壹對80多歲的老夫婦。表世俊（26歲）在首爾瑞草洞雙向6車道公路上，親自涉水救助了被困在浸水車後備箱上的女性。

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