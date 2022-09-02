韓國奪得男子手球18歲以下亞錦賽冠軍. September. 02, 2022 08:03. by 金培中 wanted@donga.com. 18歲以下男子手球韓國國家代表隊時隔8年再次登上了亞洲冠軍寶座。 1日，在巴林麥納麥舉行的亞洲青年錦標賽決賽中，韓國隊以26比22戰勝伊朗隊。自2014年以後，球隊時隔8年再次奪回亞洲冠軍寶座。這是繼大會首次舉辦的2005年和2014年之後，韓國隊第3次在該賽事上奪冠。在已舉行到第9屆的本次大賽上，韓國力壓卡塔爾、巴林（以上2屆）成為奪冠次數最多的國家。 韓國隊面對小組賽首場比賽（8月20日）曾以29比24的比分戰勝過的伊朗隊，展開了輕松的比賽。除了比賽初期以1比2落後之外，到比賽結束為止，球隊壹直沒有讓對方領先過。在下半場第12分鐘，曾以21比14，7分優勢拉開了比分差距，金在權、李浩賢（以上全北第壹高中）、崔誌煥（三陟高中）各攻入5球，帶動了球隊的進攻，姜倫賢（清州工業高中）以4球緊隨其後。 今年1月在沙特阿拉伯舉行的成人亞洲錦標賽和7月在巴林舉行的20歲以下亞洲錦標賽上分別只獲得第5名，在亞洲也被擠到邊緣位置的韓國男子手球，此次靠18歲以下選手挽回了顏面。這支隊伍在與最近掘起為亞洲強隊的中東的伊朗、巴林隊的比賽中大獲全勝，在與宿敵日本隊的比賽中也取得了勝利，實現了6場不敗的冠軍。 在球場上冷靜地調整比賽節奏，取得15分3助攻的中後衛崔誌煥被選為本屆大賽的最有價值球員（MVP）。守門員金賢敏（韓國高中）和崔誌煥壹起入選了本屆大賽最佳7人名單。

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