韓國明年預算為639萬億韓元……增幅創6年來新低. August. 31, 2022 07:38. by 朴熙昌, 崔惠? ramblas@donga.com,herstory@donga.com. 明年的政府預算比今年增加5.2%，達到639萬億韓元。這是自2017年（3.7%）以來的最低增幅。通過有史以來最大規模的24萬億韓元規模的支出結構調整，最大限度地減少了支出增加。 增加了對弱勢群體的援助，保健、福利預算有史以來首次超過100萬億韓元。從明年起，士兵的月薪將上調到130萬韓元（以兵長為準）。為了實現尹錫悅總統的相關競選公約，將投入11萬億韓元預算。 政府30日召開國務會議，確定了包含上述內容的2023年度預算案。副總理兼企劃財政部部長秋慶鎬表示：“在過去5年裏，國家債務增加了14個百分點，接近1100萬億韓元，”“預計經濟困難將持續相當長的時間，為了對未來壹代負責的財政運營，從大水漫灌式財政轉為健全財政的基調是必須的。從現在開始也要勒緊褲腰帶。” 隨著尹錫悅政府在首次編制的預算案中強調健全財政，明年預算案的總支出增長率僅為文在寅政府年均增長率（8.7%）的60%。政府計劃在2026年將增長率降至4.2%。如果加上今年的補充預算，總支出反而比今年減少6.3%。以包括補充預算在內的年總支出為基準，政府支出比前壹年減少是13年來的第壹次。 政府為了不依靠債務，增加弱勢群體的支援，提高經濟活力，進行了24萬億韓元的支出結構調整。這壹規模是往年的2倍多，往年僅為10萬億韓元左右。地區愛心商品券預算被全額削減，工作崗位支援預算也比今年減少了4.9%（約1.5萬億韓元）。明年五級以下公務員的工資將上調1.7%，凍結四級（書記官）以上公務員的報酬。部長、副部長級以上公務員將返還10%的報酬。 國內生產總值與國家債務的比率為49.8%，比今年（50%）下降0.2個百分點。政府計劃在2026年將該比率管理為52.2%。明年的預算案將於9月2日提交給國會，國會必須在法定時限12月2日之前進行審議和表決。

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