脫核電政策被正式廢棄……2030年核電比重將從目前的24%增至33%. August. 31, 2022 07:39. by 金炯民記者 kalssam35@donga.com. 以到2030年為止將原子能發電比重增加到32.8%為核心的第10次電力供需基本計劃的初步規劃被公開。新再生能源發電比重將減少近10個百分點。有評價認為，文在寅政府的脫核電站政策被正式廢除。 由電力專家組成的電力供需基本計劃總管分科委員會30日在首爾江南區COEX公開了第10次電力計劃的實務案。其中包括2022年至2036年的電力供需展望、電力需求管理、發電及輸變電設備計劃等。政府計劃以實務案為基礎，在年末之前完成第10次電力計劃，提交給國會。 首先，核電站發電比重將從文在寅政府去年10月通過“國家溫室氣體減排計劃”發表的23.9%大幅擴大到32.8%，壹年間大幅增加。政府計劃繼續運營運營許可已到期的核電站，並通過新建的新韓蔚1號和2號機組等6座新核電站來增加發電量。 相反，新再生能源的比重將大幅減少。委員會決定到2036年為止，將新再生能源發電量的比重從之前的30.2%減少到21.5%。總管分科委員長、首爾科學技術大學能源政策系教授劉承勛（音）強調：“此次第10次電力計劃反映了均衡利用核電站和再生能源的‘電源組合’。”

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