美聯儲暗示明年將維持4%的高利率和緊縮政策. August. 29, 2022 07:42. by 紐約=常駐記者金賢洙、朴相俊記者 speakup@donga.com. 美國中央銀行聯邦儲備委員會高層人士暗示，到明年年初為止，將基準利率上調到4%左右，然後在明年相當長的壹段時間內維持這壹水平。美聯儲主席鮑威爾等主要人士表示，“即使有痛苦，利率上調也會持續下去”，並發出將繼續緊縮政策的強硬信息。隨之，因擔心全球經濟蕭條，美國股市暴跌了近4%。 當地時間27日在美國懷俄明州傑克遜霍爾舉行的美聯儲年度研討會上，克利夫蘭聯儲主席洛雷塔·梅斯特表示：“明年年初美國基準利率必須達到略高於4%的水平，必須繼續維持下去。”如果明年年初美國基準利率想達到4%，就要從目前的2.25%到2.5%再上調至少1.5個百分點以上。 參加傑克遜霍爾會議的韓國銀行總裁李昌鏞當天在接受路透社采訪時表示：“直到通貨膨脹穩定為止，韓國銀行必須繼續上調基準利率，”“雖然韓國銀行比美聯儲先開始上調利率，但很難先結束上調。”

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