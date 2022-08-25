英國《金融時報》：“現代汽車-起亞繼特斯拉之後，電動汽車市占率排名第二……最近開始反彈”. August. 25, 2022 07:52. by 李建赫 gun@donga.com. 有評價認為，現代汽車集團在全球電動汽車市場上正在成長為威脅業界第壹特斯拉的強有力競爭對手。雖然遇到了美國《通貨膨脹削減法案》（IRA）生效的暗礁，但是消費者對現代汽車和起亞的反應非常友好，再加上IONIQ6（照片）等新車效果也令人期待。 英國《金融時報》（FT）23日（當地時間）報道說：“現代汽車和起亞在除中國以外的世界市場以14%的占有率繼特斯拉（27%）之後位居第二。”《金融時報》分析說，現代汽車集團的電動汽車銷量最近開始反彈了。特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克6月對現代汽車集團表示“做得很好”時，美國市場占有率僅為9%，但最近市場氛圍對現代汽車集團非常友好。 《金融時報》還提到了現代汽車和起亞的善戰與過去蘋果和三星電子在智能手機市場上展開競爭的情況相似。再加上現代汽車的新電動汽車IONIQ6備受期待，因此有分析認為，競爭力將進壹步增強。 外媒預測，IRA生效後，現代汽車集團的電動汽車在美國市場無法享受稅制優惠，但打擊可能會受到限制。最近，隨著韓元對美元匯率的上升（韓元貶值），韓國獲得了匯率差價，韓國有了吸收電池材料費用的余地。主要電池供應商是韓國公司，這壹點也是優勢之壹。汽車業界相關人士預測：“海外消費者對現代汽車集團的偏好度提高了，並不需要馬上與稅制優惠對象的其他品牌車輛直接展開競爭”，“通過多種促銷活動，完全可以找到對策。”

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