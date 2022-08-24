如果只剩下祈禱的話. August. 24, 2022 07:43. . 本月上旬去世的英國作家雷蒙德•布裏格斯留下了很多孩子們喜歡的繪畫童話。其中首屈壹指的是沒有文字，只通過畫展開感人故事的《雪人叔叔The Snowman》。但是可能是因為不能只滿足於為孩子們創作故事，他還為大人們留下了圖像小說。1982年推出的《當風吹起的時候When the Wind Blows》就是其中之壹。在圖書館裏雖然被分類為幼兒用圖書，但是對孩子們來說，讀起來卻有些太恐怖了。 住在倫敦的壹對夫婦在丈夫退休後搬到了鄉下。這是為了在安靜的鄉村度過老年生活。非常悠閑，非常好。但是英國和俄羅斯之間卻要爆發核戰爭。夫妻倆根據政府出臺的蹩腳指南，利用靠墊、書籍、拆下的門扇，將閣樓變成室內避難所。在玻璃窗上塗上白色油漆，還準備應急糧食。在此期間，從遠方的天空、大海和陸地上發射而來的核導彈將落在倫敦。老兩口慶幸離開倫敦來到了鄉下。真是純真的想法。農村並不是自由的地方。風載著輻射而來。 題目為《當風吹起的時候》中寫道，風是承載放射能的致命的風。大豆和生菜枯死，蘋果樹葉全部掉落，綠草叢成為廢墟。老兩口暴露在輻射之下。頭痛、嘔吐、出血、開始不斷掉頭發。原本打算在村舍和平度過余生的老夫婦開始逐漸死去。也就是說，連和平死亡的權利也被剝奪了。現在他們只能祈禱上帝讓他們在綠茵茵的草地上休息了。1980年代在冷戰狀況下發表的布裏格斯的圖像小說絕妙地諷刺了生活在21世紀的我們的故事。對核戰爭的恐懼、擔心和不安成了我們的日常生活。如果像老夫婦的情況壹樣，有壹天我們只剩下祈禱的話，會怎麽樣呢？如果只能祈禱“讓我們在綠色的草地上休息，引導我們進入平靜的水邊”的話。

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