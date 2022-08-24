“希望孩子們看完泥湯匙‘海上王張保臯’後能找到希望”. August. 24, 2022 07:43. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 在8世紀統壹新羅時代，主導韓半島和中國、日本之間的海上貿易的“海上王張保臯”是賤民出身。不被身份所束縛來到唐朝的他登上官職，賺了大錢回到故鄉。在現在的全南莞島建設國際貿易港“清海鎮”的張保臯，在那裏展開了不是以身份而是以能力提拔人才的政治。 以英雄張保臯為主人公的音樂劇《海洋Oceans》將於下月1日至4日在首爾江南區Coex Artium首演。這是秋貞花導演（50歲）和許秀賢音樂導演（57歲）繼前作音樂劇《弗裏達》之後新推出的作品。16日，記者在首爾江南區EMK音樂劇社團見到了兩人。 “撫養今年20歲的女兒時，沒有父母支持和良好背景的孩子不得不將目標限制下來，這壹現實令人惋惜。在尋找給比起自己的能力、意誌，被環境排擠而無法做夢的孩子們帶來希望的故事的過程中，知道了取得傳奇性成果的張保臯實際上是‘泥湯匙’的事實。”（秋貞花） 該劇講述了無名賤民出生的少年弓保（姜燦、陳浩飾）前往唐朝擔任弓福（金燦浩、鄭元英飾）直到成為張保臯（白仁泰、尹素浩飾）的旅程。《三國史記》中記載的張保臯的兒時好友鄭年（金智輝、申恩寵飾）和文明（尹錫元飾），在舞臺上共有5名演員在演繹張保臯以及周邊人物的同時，向觀眾講述故事。 因為是以青少年為對象進行的，所以劇本和歌曲都比較容易解讀。秋導演說：“比起歷史的考證，我更集中於張保臯向著目標勇往直前的樣子。”許作曲家解釋說，“參考了PSY和‘貓王’埃爾維斯•普雷斯利的歌曲、民謠《阿裏郎》和《快哉啊 清正退走了》等大眾旋律。” 通過音樂劇《維特》（2001年）的演員（秋貞花飾）和編曲者（許秀賢飾）相識並成為夫妻的兩人，今年迎來了結婚21周年。《海洋》是繼音樂劇《弗裏達》、《隱秘而偉大》、《路德維格》等之後，這對夫婦創作的第13部獨創音樂劇。“唯壹能制作我想要的音樂的作曲家”（秋貞花）、“在作品方面有著與眾不同的直覺的了不起的女人”（許秀賢），兩個人互相欣賞。演出票價為4萬~8萬韓元。

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