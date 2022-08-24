現實中七成“禹英雨”是無業遊民……月薪只有壹半. August. 24, 2022 07:44. by 李知雲記者 easy@donga.com. “北區新千年大路37700，南區上道南路37834……” 趙大熙（28歲）每天在慶尚北道浦項市南區浦項郵局工作4個小時。他的工作是將每天大量湧至的郵件按照郵政編碼分類，放入80多名郵遞員的配送桶中。雖然這是需要了解管轄區域264個郵政編碼的令人頭疼的事情，但對於趙某來說，這更像是“遊戲”。因為他是把幾年日歷都背誦下來等具有“數字執念”的重癥自閉性殘疾人。 從2020年職業訓練開始，到今年迎來工作第三年的趙某，現在成為了浦項郵局的“寶貝”。該郵局郵遞員趙慶載（音）說：“如果沒有大熙，郵遞員的工作就會變慢，這到了明顯看得見的程度。”但趙某的合同期限到明年8月為止。趙某的母親羅成熙（音，55歲）嘆息道：“大熙說‘明年我不能上郵局了嗎’，早就已經郁悶上了。” ○ 七成發育殘疾人“未就業” 最近成為話題的電視劇《奇怪的律師禹英雨》播出完了。電視劇以幸福結局收尾，患有自閉性障礙的主人公禹英雨（音）被“法務法人大海”聘為正式律師。有分析稱，考慮到大型律師事務所的工資水平，主人公的年薪將達到1.5億韓元。 但是，這樣的結局是因為禹律師是智商（IQ）165的天才。對於多達25萬名的發育殘疾人（自閉性、智力殘疾人的統稱）來說，高額年薪只不過是夢壹般的故事，現實是連“每天上班的地方”都不易找到。 國內發育殘疾人每10人中有7人沒有工作。據韓國殘疾人雇傭公團透露，去年15歲以上自閉性殘疾人的雇傭率為28.1%，智力殘疾人為28.0%。這不僅低於全體國民的雇傭率（2021年12月60.4%），還低於全體殘疾人的雇傭率（34.6%）。就業後的平均月薪也很低，自閉性障礙者為121萬韓元、智力障礙者為92萬韓元，是全體殘疾人平均月薪（188萬韓元）的壹半。因為身體不便的肢體殘疾人的雇傭率和平均工資比發育殘疾人高。 ○ 好不容易找到工作，也是“兩年後就要離開” 擁有小學生水平知識能力的李智恩（29歲，女）在成年後也經歷了近10年的就業困難。雖然在殘疾人福利館的食堂工作過，但工作了2年多就離開了。不是因為幹不了工作，而是因為該工作崗位是工作時間限制為2年的“福利工作崗位”。因為還要給其他殘疾人機會。今年2月，李某在仁川的壹家食品材料超市找到了工作。通過公費支援，在地區內企業像實習生壹樣工作的“現場中心職業訓練”項目開始了工作。進入公司3個月後正式被錄用。 李某的母親林正熙（音，51歲）說：“智恩是運氣好，”“智恩的朋友們只在很多企業接受了訓練，沒能被錄用。”據保健福利部透露，今年（1月至7月）參加以現場為中心的職業培訓的發育性殘疾人有457人，但就業人數只有109人。同德女子大學社會福利系教授徐東明（音）表示：“只有根據殘疾的程度或類型，分等級支付雇傭支援金，才能提高發育殘疾人的雇傭率。”

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