中小學“編碼教育”從2025年起成為必修科目. August. 23, 2022 07:39. by 朴成民記者、趙有蘿記者 min@donga.com,jyr0101@donga.com. 從2025年開始，小學和中學將義務性地進行用電腦語言制作程序的“編碼”教育。從明年開始，將在數字等尖端領域實施大學入學後5年零6個月可以取得博士學位的“學、碩、博綜合課程”。政府計劃通過這壹措施，到2026年為止，培養100萬名人工智能和物聯網等尖端領域的人才。 教育部22日確定了上述內容的《數字人才培養綜合方案》，並向國務會議進行了報告。尹錫悅總統強調：“充分培養數字人才決定國家的未來。為了實現解決問題型的創意性教育，教育制度也要進行革新。” 據教育部透露，目前小學壹、二年級從屆時為五、六年級的2026年開始必須上編碼課程。從2025年開始的“2022修訂教育課程”將從2026年開始適用於小學五、六年級學生。目前，小學五、六年級學生將從初中二、三年級的2025年開始義務性地進行編碼教育。 信息課時間將增加到現在的兩倍，小學為34小時，初中為68小時。但也有人擔心，在壹線教育現場，隨著小學、初中編碼教育的義務化，課外輔導過熱及各地區數字教育差距等問題可能會出現。 大學的學士運營也將變得靈活。在尖端領域，將從明年開始僅用11個學期就可以完成的學、碩、博綜合課程。明年進入大學尖端領域專業的新生，如果選擇尖端領域專業，有可能出現6個學期結束學士、2個學期結束碩士、3個學期結束博士課程的情況。現有的在校生如果具備壹定條件，也可以根據學校的裁量進修部分相關課程。

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