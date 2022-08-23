研究K-POP的UCLA教授金淑英采訪. August. 23, 2022 07:39. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “對於美國Z壹代（1996~2012年出生）來說，K-POP成功記就像看丟失的‘美國夢’壹樣。” 20日（當地時間）在美國洛杉磯會展中心見到的加利福尼亞大學洛杉磯分校（UCLA）戲劇系教授金淑英（照片）表示：“對於美國年輕壹代來說，K-POP歌手與支持弱者成功的‘Underdog效果（支持弱者效應）’壹起，成為了經過努力實現夢想的希望的象征。” 在UCLA研究K-POP的金教授強調，美國Z壹代尤其熱衷於韓國音樂、電影、電視劇的理由與Z壹代的經歷有關。她說：“美國Z壹代小時候經歷了2001年的9•11恐怖襲擊、2008年的金融危機，經歷了不安的國際局勢和經濟兩極化，長大後失去了‘努力工作就能買得起房子和車子’的美國夢，是對公正性、社會價值敏感的壹代。” 對他們來說，2017年美國文化界爆發的“Me too”、2020年“黑人的命也是命（黑人生命也很珍貴）”運動，成為對美國文化產生不信任的契機。這時正好BTS登場，“善的影響力”抓住了美國Z壹代。她說：“特別是韓國與其他主要發達國家不同，沒有支配其他國家的帝國主義經驗。對於Z壹代來說，韓國雖然在經濟上取得了成功，但並沒有不好的過去，因此只能更加吸引他們。” 實際上，她坦言，“很多時候，Z世代弟子們對韓國文化的關心讓我感到驚訝。”從今年春季學期開始，戲劇系本科首次開設了“K-POP的世界化”科目，結果定員為20人的小規模講座吸引了超過100人。她說：“學校也對K-POP的人氣感到驚訝，決定從明年開始在網上開放授課，使其成為大型授課”，“如果說以前亞裔女性美國人是粉絲的中心，那麽最近主流白人男性的認知度和關註度也提高了。” 對於不僅是音樂，韓國電影、電視劇也在美國獲得人氣，金教授表示，韓國特有的“小巧玲瓏”與細致的美國Z世代相吻合。她說：“美國Z壹代是美國歷史上首次在階級意識中覺醒的壹代”，“《魷魚遊戲》等韓國文化在觸及階級問題的同時，通過靈巧的設計、可愛的內容傳達給了Z壹代。”接著，她表示“K文化的影響力正在擴大到小學生層面，人氣可能會持續下去”，列舉了最近部分歌手貶低黑人文化的爭議等，並補充道，“現在K文化成為了主流，因此我們也有必要對‘文化感受性’更加敏感。”

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