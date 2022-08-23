中國官媒：“韓美聯合軍演旨在在亞太展示美國力量-遏制中國”. August. 23, 2022 07:39. by 金祺容 kky@donga.com. 中國官方媒體就韓美聯合軍演“乙支自由之盾”表示：“這是美國遏制中國的戰略，同時也會在亞太地區加劇緊張局勢。”中國在韓美軍事演習之前，把在臺灣海峽周邊進行的軍事演習擴大到了地理位置接近韓半島的山東半島和渤海灣附近的半島西部海域。隨著美中矛盾的激化，不僅是朝鮮，中國也直接針對韓美聯合軍演展開演習或進行譴責。 中國《環球時報》英文版22日報道說：“‘乙支自由之盾’的目的在於，美國在亞太地區展示自己的軍事力量，牽制朝鮮和中國。” 《環球時報》強調，美國眾議院議長南希·佩洛西訪問臺灣後，中美關系急劇冷卻，“這壹演習將加劇被認為是亞太地區火藥庫的韓半島緊張局勢，韓半島局勢的變化也將對東北亞和整個亞洲的和平與穩定產生影響”。文章還說：“在此次演習中，美國很有可能部署航空母艦和戰略轟炸機等，因此中國有必要對此保持警惕。” 中國軍事專家宋忠平在接受《環球時報》采訪時表示：“韓半島的混亂對中國安全構成威脅，中國不會坐視不管。”宋忠平表示：“該演習只能引起日本的關註，也不能排除日本參與今後韓美軍事演習的可能性，”“美國正在努力構建三國軍事同盟。”

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