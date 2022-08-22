依靠18號洞的“玉童子小鳥球”，玉泰勛贏得出道以來的首個冠軍. August. 22, 2022 07:47. by 金東昱 creating@donga.com. 玉泰勛（24歲）在亞洲巡回賽國際系列賽韓國站上獲得了冠軍。 21日，玉泰勛在濟州西歸浦市樂天Skyhill高爾夫俱樂部（71桿）舉行的大賽最後壹輪第4輪比賽上，抓下6支小鳥球，吞下3個柏忌，打出了低於標準桿3桿共68桿的成績。最終取得低於標準桿15桿共269桿成績的玉泰勛，以1桿優勢戰勝了低於標準桿14桿共270桿的金碧歐（32歲），登上了冠軍寶座。 2018年在韓國職業高爾夫（KPGA）巡回賽韓國巡回賽上出道的玉泰勛至今尚沒有獲得冠軍，2021年“Bizplay”電子報紙公開賽第2名是他的個人最好成績。在本賽季的韓國巡回賽上，他6次進入前10名，5月份登上了DESCENTE KOREA MUNSINGWEAR比洞賽第3位。此次獲得個人職業生涯首個冠軍的玉泰勛獲得了27萬美元（約3.6億韓元）的冠軍獎金。 當天在第4輪比賽中領先出發的玉泰勛打完16號洞（4桿）之後領先並列第2位的金碧歐、特雷弗•西姆斯比（30歲•美國）2桿。但是在17號洞（3桿）他失去1桿，接著金碧歐在最後的18號洞（5桿）抓下小鳥球，雙方回到了同壹起跑線。雖然看似要進行加洞賽，但玉泰勛在18號洞抓下至關重要的小鳥球，終結了比賽。 比賽結束後，玉泰勛流下了眼淚，他說：“父親很早就去世了，我想對他說聲謝謝。感謝母親讓我打高爾夫球”，“（此次大賽）成為了我能夠更進壹步的大賽。” 打出低於標準桿13桿共271桿的西姆斯比排在第三位，在外國選手中成績最好。到第3輪為止，落後領先者玉泰勛1桿排在並列第2位的業余選手趙宇英（21歲）則以低於標準桿10桿共274桿的成績排在了並列第7位。

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