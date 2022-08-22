尹錫悅任命弘報、政策企劃首席秘書和安保第二次長. August. 22, 2022 07:48. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統21日任命韓國貿易協會常務副會長李官燮為總統政策企劃首席秘書，負責協調政府政策整體和國政課題的履行。曾在尹錫悅競選及當選時期擔任尹錫悅發言人的前議員金恩慧被任命為總統宣傳首席秘書。第二期總統室成員從原先的“2室長-5首席”體制調整為“2室長-6首席”體制。 總統秘書室長金大基當天在龍山總統室大樓新聞發布廳發表了包含上述內容的《總統室職務制度及人員改革案》。尹錫悅17日在就任100天的記者會上表示，“從總統室開始，正在調查哪裏出了問題”，暗示要進行改革，時隔4天後，以政策、宣傳線為中心整頓了總統室。 李官燮曾擔任產業通商資源部第壹次官和韓國水力原子能社長等，是正統官僚出身。李官燮在公布提名結果後，在記者面前表示：“（尹錫悅政府）將盡最大努力，成為遵守當初提出的公正和常識、實現國民團結的政府。” 金恩慧曾經作為競選陣營公報團長、總統職務接管委員會當選總統發言人等“尹錫悅之口”活動，此次再度被啟用。金恩慧表示：“將努力發揮正確傳達尹總統國政哲學的橋梁作用。”現任弘報首席秘書崔英範將調任對外合作特別助理，繼續輔佐總統。聯合參謀本部秘書室長任鐘得被提拔為因健康原因辭職的前國家安保室第二次長申仁浩的繼任者。 至此，總統室結束了體制整頓工作。金大基表示：“此次人事變動並不是什麽問責性人事變動，”“這是為了進壹步提高生產效率、有效運營而不斷改變的過程。”

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