招致文禍事件的詩. August. 19, 2022 07:46. . 玄都觀、皇室所屬的道教寺院內桃花盛開。賞完花的君子們坐的車路過，壹路塵土飛揚，看花回來的人們“無人不道”花的艷麗，這簡直就像阿諛奉承之輩的隨聲附和，讓人很不順眼。9年前詩人被降職時還看不到的桃樹擠滿了玄道觀的庭院，這種無法控制的隔世之感源於哪裏呢？在安史之亂後經歷嚴重混亂的中唐時期，詩人雖然加入了改革勢力，但失敗後被貶到了南蠻之地朗州（今湖南省），9年之後才再次回到長安。朝廷到處都被新興權力（新貴）霸占，詩人將其比喻為“玄道觀內的眾多桃樹”。世界徹底改變的歲月無常，從豪邁地在大街上闊步前進的君子們身上感受到的異質感讓人心裏堵得慌。 這首詩在長安傳開後，有人誣告說詩中包含著怨恨和憤怒。這些人給出的理由是，因為他們是胡亂產生的勢力，所以蔑視和諷刺他們。就在那壹年，詩人再次被貶到了連州（今廣東省），14年後才重新回到長安。再次來到玄都觀的詩人有何感想？“百畝庭中半是苔，桃花凈盡菜花開。種桃道士歸何處，前度劉郎今又來。（譯文：玄都觀偌大庭院中有壹半長滿了青苔，原盛開的桃花已經蕩然無存，只有菜花在開放。先前那些辛勤種桃的道士如今哪裏去了呢？前次因看題詩而被貶出長安的我——劉禹錫又回來了啊！）”（唐•劉禹錫《再遊玄都觀》）如果堅韌的話，也許詩人想重溫舊緣，再次確認事必歸正。

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