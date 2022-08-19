朝鮮時代便攜式日晷“日影圓球”回到韓國. August. 19, 2022 07:45. by 李素研記者 always99@donga.com. 至今為止未有文獻記錄的地球儀形狀的朝鮮時代便攜式日晷回到了故國的懷抱。 韓國文化遺產廳和境外文化遺產財團18日在首爾鐘路區國立故宮博物館首次公開了實物，稱“從美國收回了19世紀朝鮮制作的日晷‘日影圓球’”。到目前為止，日晷僅流傳著十多件廣為熟悉的鍋狀“仰釜日晷”，發現具有完整球形的日晷尚屬首次。 日影圓球高23.8厘米，在十字形底座上像地球儀壹樣呈圓球狀。用銅制作的直徑11.2厘米的球體上，標有表示時間的12支銘文和96格豎線。朝鮮時代以每天12個時辰96刻（每刻為15分鐘）計算。 日影圓球不同於固定時盤和影針的仰釜日晷，而是根據太陽的移動像旋轉地球儀壹樣旋轉球體來標識時間。其方式是，在出現像“T”字壹樣的針的影子後，對準基點讓影子進入球體直線凹處，就能知道現在的時間。 仰釜日晷只能在設置場所確認時間，而日影圓球只要太陽升起就可以隨時隨地測定時間。緯度也無所謂。忠北大學名譽教授李龍三（天文宇宙學系）表示：“在繼承12支朝鮮傳統的同時，還設置了可以調節緯度的裝置。這是展示朝鮮後期科學進步的遺物。” 能夠準確了解制作者和制作年份這壹點也提高了文物的價值。圓球壹側刻有“大朝鮮開國499年庚寅年7月上旬新制”的文字和“尚稷鉉 印”的落款。意思是說1890年由尚稷鉉此人制作。 據文化遺產廳等透露，《高宗實錄》和《承政院日記》等記載，尚稷鉉被任命為總禦營別將和別軍職。這是指負責君王護衛、宮殿或都城防禦的武官。據悉，尚稷鉉於1880年作為修信使壹行訪問日本，兒子尚沄是清朝最早引進電話的人。 據悉，日影圓球是1940年代經過駐紮在日本的美軍軍官之手，由美國個人收藏家購入並擁有的。最近拍賣的消息傳開後，文化遺產廳和境外文化遺產財團中標。日影圓球將從19日開始在國立故宮博物館舉行的收回文物特別展上展出。

한국어