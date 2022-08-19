朴振：“如果朝鮮克制核試驗，將確認其誠意”. August. 19, 2022 07:46. by 申晋宇, 申나리 niceshin@donga.com,journari@donga.com. 韓國外交部長朴振（照片）17日在接受《東亞日報》采訪時表示：“如果朝鮮進行第七次核試驗等重大挑釁，韓國首先會把參與大規模殺傷性武器生產和開發的個人、企業等指定為單獨制裁對象。”他還說：“韓國還會考慮在網絡、海上、出口控制領域的制裁措施。”美國國務院當地時間17日表示：“只要朝鮮不改變根本的接近方法和行動，將繼續對朝鮮實施制裁。” 不過，朴振表示：“我們認為，朝鮮克制第七次核試驗是（無核化）誠意的起點，”“如果朝鮮在壹定時期內克制重大挑釁，為了‘免除’現有的對朝制裁，將與美國等相關國家進行協商。”也就是說，為了“韓半島資源糧食交換計劃”等，將積極討論免除對朝制裁的問題。 朴振就最近中國不僅主張“薩德三不”（不追加部署薩德、不參加美國導彈防禦系統、不參與韓美日三角軍事同盟）、還主張限制部署薩德系統的“壹限”表示：“中國的壹般立場是這樣的。”在9日舉行的韓中外長會談上，中國就“薩德三不”等問題表示：“這是文在寅政府的‘表明立場’。”朴振表示，“正在積極討論與日帝國強制征用受害者直接見面溝通的方案。”

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