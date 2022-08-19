休息10天後回來的朴賢京發生了巨大變化. August. 19, 2022 07:47. by 金正勛記者 hun@donga.com. 10天後發生了翻天覆地的變化。 朴賢京（22歲）在本賽季上半賽季表現不佳。雖然與李佳映（23歲）壹起在15場比賽中100%入圍，實力雄厚，但進入前10名的次數僅有3次。雖然去年她的獎金排名是第4位，但今年前半期被擠出了20名開外。 結束上半賽季最後壹場比賽，休息10天後回來的朴賢京變回了她從前的樣子。在2019年韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽上出道並獲得3個冠軍的朴賢京在7日結束的後半期首場大賽濟州三多水大師賽上獲得了第3名。在14日結束的大有Winia女子公開賽上，經過加洞賽最終獲得了亞軍。朴賢京在上半賽季的15場比賽中平均桿數達到了71.2桿。在濟州三多水大師賽上，她的平均桿數為69.5桿，而在大有Winia女子公開賽上平均桿數更是降至67.7桿。在第2輪比賽中，她打出了低於標準桿8桿共64桿的成績。僅用10天時間就完全提升了實力。 朴賢京最近在接受《東亞日報》的電話采訪時表示，“上半賽季狀態不佳，哭得很厲害”，“在上半賽季的比賽中，單論最好成績是低於標準桿4桿。我壹直非常期待打出低於標準桿5桿的成績，但打出低於標準桿8桿的成績，甚至流下了眼淚。”接著她補充道，“雖然進行了加時賽，但是沒能奪冠，感到很遺憾。” 對於今年上半年的表現，朴賢京表示，“這是做什麽都做不好的時候。”對於朴賢京來說，上半賽季結束後的休息時間是決定性的轉折點。朴賢京說：“休息期間，看了數百遍去年拍攝的揮桿視頻。從瞄球姿勢到引桿角度、下揮動作等，通過觀看自己的擊球來提高感覺。” 雖然在下半賽季的兩場比賽中與冠軍失之交臂，但相信以後會更好的自信感是最大的收獲。朴賢京表示，“從下半年的首場比賽開始，我就產生了‘現在可以很好地擊球了’的想法，自信心再次上升，在第二場比賽中感覺到了壹個階段的提升。在剩下的時間裏也會產生自信。” 在休息期間也擺脫了負擔感。以“練習蟲”著稱的朴賢京在高爾夫球打得不好的時候經常淩晨起床練習。朴賢京說：“之前聽到周圍人讓我放下負擔感的時候，我沒能很好地理解”，“對做不到的事情不產生負擔，而是抱著‘也有可能不行’的心態，心情反而變得輕松了，負擔感消失了。”朴賢京計劃不參加18日開始的High1度假村女子公開賽，而是休息1周，計劃進壹步完善目前逐漸好轉的擊球感覺。 呈現上升勢頭的朴賢京決心後半賽季在觀眾面前捧起冠軍獎杯。朴賢京在2020年KLPGA錦標賽和IS東西釜山公開賽、2021年Kris F&C KLPGA錦標賽上獲得了冠軍。因新型冠狀病毒肺炎疫情，她在無觀眾的情況下捧起了冠軍獎杯。對此，朴賢京表示，“在下半年的比賽中，希望在我的故鄉全北益山舉行，並在主贊助商大賽韓國土地信托錦標賽（10月13日至16日）上奪冠。屆時希望在家鄉親們面前捧起獎杯，接受大家的祝福。”

한국어