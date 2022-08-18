背叛與死亡的痛苦. August. 18, 2022 07:48. . 對於領導人來說，痛苦和苦惱是必須的。因為要根據選擇和決定承擔責任。耶穌是領導在羅馬帝國的統治下最受壓迫和歧視的猶太民眾的彌賽亞運動的領導人。在最後的晚餐後，他與弟子們壹起登上客西馬尼園（(耶路撒冷附近的花園），進行了充滿苦惱的最後壹次祈禱。《聖經》中出現的這壹場面是基督教美術的人氣主題，16世紀威尼斯派創始人喬瓦尼•貝利尼也以這壹主題畫了畫。 畫面中，耶穌爬上荒涼的石山，跪在地上懇切地祈禱。為即將到來的十字架的苦難和死亡而悲傷。河對面，弟子之壹猶大正帶領羅馬士兵來逮捕耶穌。相反，在下面望風的弟子們卻睡著了。雖然老師在祈禱期間讓弟子們保持清醒，但似乎他們沒能戰勝肉體上的疲勞。壹個人躺著呼呼大睡，兩個人坐著打瞌睡。僅僅在幾個小時前，他們曾在最後的晚餐上宣誓效忠老師。而安慰耶穌的只有出現在烏雲上的天使。 貝利尼在技法和主題表現方面是實驗性的先驅。沒有采用將雞蛋作為溶劑的傳統彩蛋畫，轉而用油畫顏料代替進行了實驗，以牧歌和抒情的方式表現了嚴肅的宗教畫。色彩豐富而迷人。淩晨天空的桃色與耶穌和兩個弟子之間的粉紅色束帶相融合，整體上營造出和諧神秘的氛圍。貝利尼壹生都在研究天空顏色的變化，並發展成自己的畫法，實際上這幅畫也是意大利美術中第壹幅描寫晨光（曉色）的畫。另外，他使用的甜美粉紅色後來誕生了桃子氣泡酒“貝利尼”。 雖然是神的兒子，但耶穌的人生與粉色相去甚遠。畫家在弟子背叛和即將到來的死亡面前，以煩惱的人性化形象描繪了他。突然感到好奇。耶穌在十字架刑的死亡和弟子的背叛之間，究竟對哪個感到更痛苦呢？

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