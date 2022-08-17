金玟哉完成意甲聯賽首秀，踢滿全場表現幾近完美. August. 17, 2022 08:00. by 金正勛記者 hun@donga.com. “我想說簡直像怪物（mostruoso）。” 意大利足球甲級聯賽那不勒斯隊的金玟哉（26歲）完成意甲首秀。賽後那不勒斯隊主教練盧西亞諾•斯帕萊蒂評價金玟哉說：“在各種情況下都很完美。” 16日，在意大利維羅納舉行的2022~2023賽季與意甲維羅納隊的客場比賽中，金玟哉作為左中衛首發出場。這是他自上月27日從費內巴切（土耳其）轉會到那不勒斯隊後，時隔20天之後的首場正式比賽。 據意甲官方比賽報告透露，金玟哉當天共觸球94次，是兩隊球員中觸球次數最多的。其中74次傳球非常準確。這壹數據也是兩隊球員中最多的。傳球成功率更是高達90%。另外他還貢獻了兩次關鍵傳球（連接射門的傳球）， 快速搶回失去控制的球的次數在隊內也高居第2位，共8次。作為防守隊員，本場比賽他的跑動距離排在隊內第二位（5.927公裏），有效地阻擋了對方的進攻。在積極阻止對手的過程中，在下半場傷停補時階段受到過壹次警告。 斯帕萊蒂教練表示，“金玟哉非常警惕，體能好，防守幹凈利落，展現了出色的競技能力。體能和個人能力猶如怪物。仿佛再次看到了卡利杜•庫利巴利（切爾西）。”截止到上個賽季，庫利巴利在那不勒斯擔任了8個賽季的後衛，今年夏天轉會去了切爾西隊（英格蘭）。斯帕萊蒂教練對作為代替庫利巴利加入球隊的金玟哉評價說，“感覺不到庫利巴利離隊留下的空白。” 那不勒斯當地球迷們的反應也非常積極。當地媒體Spazio Napoli比賽結束後在其官方照片墻上進行了“金玟哉的表現是否給人留下深刻印象”的問卷調查。90%的受訪者表示“認可”。 歐洲體育給金玟哉等那不勒斯隊後衛打出了平均低於前鋒1分的6~6.5分。當天，那不勒斯隊雖然攻入5球，但失2球。對於得到6分評價的金玟哉，該媒體評價稱，“作為第壹次來意大利比賽的球員，感覺還不錯。忠實於主教練斯帕萊蒂的指示，完成了後防組織任務。” 那不勒斯隊將於22日與蒙紮隊進行本賽季第二場比賽。

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