首爾放寬再開發，將在5年內提供24萬套住宅. August. 17, 2022 07:59. by 崔東秀記者、鄭順求記者 firefly@donga.com、soon9@donga.com. 韓國政府計劃在今後5年內向首爾提供50萬套住宅，在全國提供270萬套住宅。曾被認為是重建代表性限制措施的安全診斷結構安全性比重，將從原來的50%大幅放寬到最低30%，重建超額利潤回收制也將從原點重新討論。但是具體的推進方案還沒有出臺，再加上朝小野大的形勢下需要修改法律的案件不少，預計是否具有實效的爭議將會持續下去。 國土交通部16日聯合相關部門發表了包含上述內容的《國民居住穩定實現方案》（8·16供給對策）：按地區劃分，將分別在首都圈和地方提供158萬套和112萬套住房；將提供重建、再開發等整備事業52萬套（首爾24萬套）、第三期新城市等88萬套公共宅地（首爾5萬套）等。國土部長元喜龍表示：“此次政策的目標，是向有需求者想居住的地方充分提供住宅。” 首先，將放寬阻礙現有重建事業的安全診斷和再循環限制。安全診斷把結構安全性比重從原來的50%降低到30%到40%。政府將上調只免除3000萬韓元超額利潤的重建負擔金免除標準，並放寬征收標準。民間專門機構信托或房地產投資信托證券等還將引進綜合開發臨站地角和準工業地區的“民間城市復合事業”。此外，作為大選承諾的青年原價住宅和臨站地角第壹套住宅將合並類型，向無住宅平民提供低於市價70%的50萬套住宅。為了半地下居住者的安全，將推進移居到公共、民間租賃住宅，還將進行住宅改造、維修等支援事業。 韓國開發研究院經濟信息中心所長宋仁浩（音）表示：“放寬層層積累的限制，由民間主導供應是值得肯定的，”“但是需要國會通過法案，市場狀況的不確定性也增大，因此實際供應270萬套住宅並不容易。”

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