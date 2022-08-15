首爾市內雨水口堆滿煙頭等垃圾……有的還為防止惡臭而被掩蓋. August. 15, 2022 07:24. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “夏天下水道的味道太重了，只能蓋住雨水口。” 在首爾市西大門區新村經營韓餐廳的A某（40歲）14日這樣說道。A某餐廳前的路邊雨水口被橡膠板覆蓋，雨水無法排掉。A某說：“雖然知道上周暴雨很嚴重，但這個小區沒有什麽影響，所以就壹直蓋著。” 最近，首爾等中部地區因暴雨接連遭受水災，但起到排水口作用的雨水口仍然沒有得到妥善管理。專家指出，只要正確管理雨水口，就能減少相當數量的道路浸水災害。 14日，《東亞日報》采訪組對首爾江南、瑞草、鐘路、新村等市內繁華街進行了調查，結果顯示，相當壹部分的雨水口被垃圾堵住或蓋上蓋子，無法正常發揮其作用。鐘路區鐘閣站附近美食街的壹個雨水口裏，堆滿了煙頭和煙盒等各種垃圾。延世大學社會環境系統工程系名譽教授趙元哲（音）表示：“如果煙頭等垃圾與下水道中的沼氣及濕氣相結合，就會發生化學反應，凝結在壹起，最終阻止排水。” 也有人指出，應該以經常被水淹沒的地區為中心，增加雨水口的數量。采訪組走訪了浸水災害嚴重的首爾瑞草區壹帶，發現從藝術殿堂到地鐵2號線瑞草站約1.3公裏的區間內，以壹條道路為準，設置的雨水口共有38個。平均間隔約為34米。 環境部規定，雨水口的間隔為10米至30米，如果是經常被水淹沒的地區，則每隔10米就可以設置壹個。趙元哲教授強調：“在經常積水的地區，每隔數米設置10多個雨水口也是防止災害的好方法。”

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