正義黨對“建議5名比例代表集體辭職”進行全體黨員投票. August. 15, 2022 07:24. by 許桐準 hungry@donga.com. 作為3月9日大選和6月1日地方選舉慘敗後黨內革新的壹環，正義黨將進行“勸告第21屆比例代表國會議員辭職的全體黨員投票”。 正義黨前首席發言人鄭浩鎮（音）14日在臉書上表示：“7日以1002名黨員的名義提交了提議簽名簿，結果得到了937人的有效簽名，”“正義黨將進行建黨以來的首次黨員總投票。這是大韓民國政黨史上的第壹次。”此前，作為黨的革新政策，鄭浩鎮提交了勸告比例代表國會議員姜恩美、柳好貞、裴珍教、李恩珠、張慧英議員（音，按字母順序）集體辭職的總投票提議簽名簿。 鄭浩鎮還說：“黨中央選舉管理委員會將在4天內公布選舉運動及投票日程等，”“此次總投票並不是對勸告比例代表國會議員辭職的贊成和反對，而是正義黨作為院內政黨能否得到國民的認可、能否恢復進步執政前景的試驗臺。” 因為是勸告案，所以對辭職沒有約束力，但如果贊成超過壹半，黨內外對各議員的辭職壓力將進壹步加大。正義黨相關人士表示：“如果各議員在政治上做出判斷，接受勸告案並最終辭職，根據選舉法，下壹個順序將繼承比例代表。”

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