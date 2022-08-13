為紀念“11次總冠軍得主”比爾•拉塞爾，6號球衣將在聯盟中被永久退役. August. 13, 2022 07:23. by 任寶美 bom@donga.com. 美國職業籃球（NBA）最多（11次）總冠軍記錄保持者“指環王”比爾•拉塞爾（照片）在現役時期所穿的6號球衣在整個NBA被指定為榮譽背號（退役球衣）。這是NBA首次出現聯賽全體榮譽背號。 NBA事務局和NBA球員協會12日表示：“為了紀念本月1日去世的拉塞爾的業績和遺產，決定將他的球衣號碼留作聯盟全體球隊的榮譽背號。”與此同時，事務局和球員協會還將在所有球隊的隊服右側貼上追悼補丁，並在各隊球場上刻上寫有數字“6”的三葉草形狀標誌等，在2022~2023賽季期間壹直紀念他。三葉草形狀是象征拉塞爾度過球員生涯的波士頓凱爾特人隊的圖案。波士頓凱爾特人隊早在1972年就指定6號為榮譽背號。 在指定整個聯賽榮譽背號後，包括勒布朗•詹姆斯（38歲•洛杉磯湖人隊）在內，目前身披6號戰袍的24名現役球員在換隊或退役之前可以繼續保留球衣號碼。另外，從紀念他們中某人的角度出發，也可以將6號球衣追加到球隊自身的榮譽背號上。 美國職棒大聯盟（MLB）已經有過類似的事例。MLB事務局將打破種族歧視壁壘的傑基•羅賓遜（1919~1972年）的42號球衣指定為1997年聯賽全體榮譽背號。此後，紐約洋基隊在職業生涯取得652次保局成功（歷史第壹）的馬裏亞諾•裏維拉（53歲）於2013年退役後，將他的42號球衣追加指定為球隊榮譽背號。 在北美職業冰球聯賽（NHL）上，韋恩•格雷茨基（61歲）身穿的99號也是整個聯賽的榮譽背號。此前，北美職業體育聯賽中，整個聯賽的榮譽背號只有這兩個事例。

한국어