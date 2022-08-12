同時描繪相隔40年時間的3名美國第壹夫人的生活. August. 12, 2022 07:45. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 10日在Watcha獨家公開的《第壹夫人》從題目中可以推測出是講述第壹夫人生活的電視劇。主人公分別是1930、1970、2010年代曾在美國白宮生活的埃莉諾•羅斯福（吉蓮•安德森飾）、貝蒂•福特（米歇爾•菲佛飾）、米歇爾•奧巴馬（維奧拉•戴維斯飾）。雖然時代不同，但賦予“美利堅合眾國第壹夫人”的作用相似。“最大限度地放低姿態，只展現美麗仁慈的面貌。”有時像問題兒童壹樣不順應這種要求的三個人在白宮拓寬了屬於自己的領域。 系列不是按年代順序，而是按“白宮”、“求婚”、“衰敗”等主題交叉編輯了3人的生活，記錄在10個小故事中。從小時候到與丈夫的第壹次見面、進入白宮及卸任後的日常等，不分時代的編寫了相似又不同的故事。雖然以歷史事實為基礎，但人物之間的對話內容和部分情況是虛構的。 如果說總統是“白宮的中心”，那麽第壹夫人就是“白宮的良心”。對於種族歧視、男女平等憲法修正案（ERA）、同性婚姻合法化等因政治原因總統只能停滯不前的事件，她們堅持自己的行動和發言。特別是對比埃莉諾•羅斯福、米歇爾•奧巴馬更不為人知的貝蒂•福特的故事非常有趣。不僅公開了她與乳腺癌作鬥爭的事實，提高了人們對女性疾病的認識，還展示了她為通過《男女平等憲法修正案》而進行遊說活動的樣子，以及患有憂郁癥和酒精依賴癥的個人史等。細致地照亮了比任何人都堅硬的貝蒂•福特。呈現不同人物不同色感畫面的細膩導演是曾制作電影《更好的世界》、《蒙上妳的眼》的丹麥導演蘇珊娜•比爾的作品。

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