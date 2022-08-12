特朗普在檢察機關調查中行使5個半小時的沈默權……對440次提問，重復“與上述相同”. August. 12, 2022 07:45. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國前總統特朗普10日在卸任後首次接受檢方調查，行使沈默權，拒絕陳述。據悉，他對家族公司特朗普集團的財務欺詐及逃稅疑惑接受了5個半小時的調查，拒絕陳述超過了440次。 據《紐約時報》等媒體報道，特朗普當天出席紐約州檢察機關調查前發表聲明說：“根據美國憲法賦予所有市民的權利，將拒絕回答。”他涉嫌在任期間為獲得更多的銀行貸款而誇大特朗普集團的資產價值，在繳納稅金時縮小申報規模，為此壹直接受調查。 特朗普當天在接受檢方調查時被紐約州總檢察長利蒂希婭·詹姆斯問到名字時，回答說：“唐納德·特朗普，（此次調查）是美國歷史上最偉大的獵巫。”此後，對於所有提問，他始終回答稱“與上述相同（same answer）”。 目前，紐約州檢察機關就特朗普集團的財務欺詐及逃稅疑惑正在進行民事調查，曼哈頓聯邦地方檢察廳以刑事起訴為目的正在進行調查。特朗普之所以行使沈默權，可能是考慮到如果在紐約州檢察機關的調查中做出虛假陳述，在以後的刑事訴訟中可能會增加偽證嫌疑，從而更加不利。 據悉，上周接受檢方調查的特朗普長子唐納德·特朗普和長女伊萬卡沒有行使沈默權。 特朗普過去曾就前國務卿希拉裏·克林頓在2016年通過個人電子郵件交換機密情報的“電子郵件醜聞”批評說：“如果清白，為什麽要行使沈默權?”對於自己的沈默權行使，他表示：“如果因為政治原因成為獵巫的目標，就沒有其他選擇的余地。” 特朗普就美國聯邦調查局對自己涉嫌泄露機密而進行扣押搜查表示，“想偽造證據”，提出了陰謀論。他在社交媒體上表示，“聯邦調查召要求所有人離開，就是想不要讓任何人看到（扣押搜查當時）做了些什麽。”

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