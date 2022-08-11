“身價1900億韓元”的選手在騎自行車時摔倒導致手指骨折. August. 11, 2022 07:55. by 任寶美 bom@donga.com. “如果俱樂部派人，誰有‘詛咒娃娃（voodoo 誒oll）’，請立即找上門來。” 美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊的“首席棒球負責人（CBO）”查姆•布魯姆10日表示，左手投手克裏斯•塞勒（33歲）再次骨折，並做出了上述表示。7日，塞勒騎自行車去吃午飯時，在下坡時摔倒，導致右手腕骨折。因為該事故，9日塞勒被推上了手術臺，預計他本賽季的復出也成了泡影。 今年，比起主場芬威球場，塞勒更經常去整形外科。塞勒在職場關閉（因勞資協商破裂，職場方面不開門）的2月份進行現場投球訓練時感到胸口疼痛，最終被診斷為肋骨疲勞骨折。因此，他未能進入球隊開幕大名單。 上月13日通過與坦帕灣光芒隊的客場比賽復出的塞勒在5局內投出3個被安打、5個脫三振、無失分投球，證明了自己“只要健康”是多麽不錯的投手。塞勒在當天的比賽結束後還宣布稱，“不會再骨折了。” 但在5天後進行的紐約客場比賽中，在第1局下半局投球途中，他被紐約洋基隊的6號擊球手艾倫•希克斯擊出的球擊中，左小指骨折。在擺脫傷病準備復出的途中，他從自行車上摔倒，右手腕也骨折了。 塞勒在合同還剩1年的2019年與波士頓紅襪隊簽訂了1.45億美元（約1897億韓元）的5年續約合同。在首次適用新合同條件的2020年，通過胳膊肘韌帶接合（尺骨附屬韌帶重建）手術放飛的塞勒於去年8月15日復出，以5勝1負、平均責任失分3.16的成績結束了賽季。雖然本賽季球隊期待他能實現巨大反彈，但現實是骨折、骨折，還是骨折。由此，塞勒在續約後的3年裏只參加了11場比賽。 布魯姆CBO表示：“對選手和球隊來說都是不幸的延續”，“但此次自行車事故中，塞勒之前的受傷部位小手指沒有再次受傷，這是不幸中的萬幸。”

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