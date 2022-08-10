悲傷過度. August. 10, 2022 07:50. . 信仰深厚的人有時在極度悲傷面前也會失去平常心。世界基督教辯證家CS劉易斯也是如此。他在心愛的人死了之後，甚至開始埋怨上帝。“為什麽他在我們繁盛的時候像司令官壹樣高高在上，在患難的時候卻如此吝嗇給予幫助呢？” 作為壹生寫作的學者，他開始記錄這種懷疑、不信任和痛苦。《卿卿如晤》（原題《A Grief Observe誒》）就是其結果。更準確地說，在悲傷面前加上了定冠詞A，所以題目應該說成“審視的壹種悲傷”。意思是說，這不是說悲傷的壹般論，而是極其私人的悲傷記錄。他為了不讓別人認出他，使用了NW克拉克的假名，使其成為更隱秘的記錄。他是作者這壹點被人知曉是在幾年後他去世後才揭曉的。 那是失去妻子的人所感受到的悲傷的記錄。他壹生獨身，到五十多歲才結婚。得知妻子生病的事實，兩人的婚姻在3年後結束了。於是他被地獄般張開嘴的悲傷所壓倒。誰也安慰不了他。但奇怪的是，他所感受到的激情的悲傷和眼淚不僅沒有把他和死去的妻子聯系在壹起，反而把他分開了。諷刺的是，當他對妻子的去世感到不那麽悲傷時，他最清楚地記得她。這與哭得太厲害就看不清前面是同樣的道理。“當眼睛被淚水模糊時，什麽都看不清。” 但這並不意味著不要哀悼。只是想想悲傷過度是否是真正的哀悼方式。突然的離別似乎讓世界崩潰，感情怎麽會過剩呢？但是過度的悲傷和眼淚、自憐遮住心靈的眼睛，阻礙走近我們所愛的人或我們所愛的人走近我們的話需要關註。這可以說是通過痛苦獲得的智慧的聲音。

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