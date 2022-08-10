黃金咨詢綜藝熱潮，超越電視，在YouTube也獲得人氣. August. 10, 2022 07:50. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “壹對壹的個人咨詢也非常重要。但是，有不少人覺得預約困難，且在費用方面感到負擔。而做廣播節目的話很多人不用花錢，可以壹起思考精神健康問題。” 如果要選在最近的電視綜藝節目中引起最大反響的明星，很難漏掉精神健康醫學專業醫生吳恩英博士。Channel A《最近的育兒-金子般的兒女》和《吳恩英的黃金咨詢所》引發的綜合癥早已占領了地面波電視臺。吳博士在接受《東亞日報》采訪時表示：“有很多人壹起對話、壹起思考、獲得安慰。” 最近在廣播和油管上不斷湧現的內容中，所謂的“咨詢綜藝”成為了大勢所趨。出演者們在鏡頭前傾訴腐蝕內心的苦惱，與咨詢者對話，獲得了心靈的安寧。觀眾們也對與自己有相似苦惱的人表示同感或吐露困難的人加油助威，對咨詢綜藝狂熱不已。 雖然以前也不是沒有類似形式的綜藝節目或教養節目，但讓這種節目成為大勢的還是吳博士。最近，只要是養育子女的父母，誰都不會錯過《最近的育兒-金子般的兒女》，而《吳恩英的黃金咨詢所》幹脆將領域擴大到成人。 最重要的是咨詢綜藝的魅力在於咨詢者們可以得到解決問題的頭緒。《吳恩英的黃金咨詢所》每個嘉賓的錄制時間經常超過4個小時。大眾文化評論家河在根（音）分析稱，“吳博士不僅能解決孩子們，還能解決成人，特別是夫妻的苦惱，這種咨詢得到了觀眾們的信賴”，“類似形式的節目擴展到地面波電視等，正在成為壹種綜藝體裁。” 這種趨勢在YouTube上正在進壹步擴大。幾年前成為占蔔人的演員鄭浩根就是其中的代表。油管頻道“鄭浩根奇妙的人生咨詢所-新夜餐廳” 有很多點擊量遠遠超過100萬次的小故事。在該節目中，鄭某穿著幹凈利落的正裝，保持沈穩的聲音，在裝飾成咖啡廳的攝影棚裏進行簡單的對話。因為是占蔔人，所以在節目中會算卦，但是傾聽對方的苦惱並進行溝通的樣子令人印象深刻。 像模仿Channel A節目的YouTube頻道《金子般的我的愛》也備受關註。笑星李龍真和申氣露通過為普通人或油管博主的戀愛提供咨詢的形式，以搞笑又開放的姿態對話的樣子引來很多人的掌聲。從2019年開始播出的KBS JOY《什麽都可以問》也在李秀根和徐章勛的默契下成為了長壽節目。 咨詢節目要想持續得到響應，比起刺激性的素材，真誠地接近更重要。導演《吳恩英的黃金咨詢所》的鄭在國PD表示：“看著嘉賓，有不少觀眾表示‘面對問題想要解決問題的人增加了’”，“就像接受健康檢查壹樣，為了精神健康需要‘咨詢檢查’，因此正在努力融入能讓很多人產生共鳴的內容。”

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