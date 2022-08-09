強調“初心”的尹錫悅，要以全面人事改革表現出實踐意誌. August. 09, 2022 07:46. . 尹錫悅總統重返工作崗位後發出了“初心”的聲音。尹總統昨天表示：“將細心觀察國民的意願，時刻保持初心，好好接受國民的意願。”對於人事刷新，他提到了“國民的觀點”，並表示，“如果有必要的措施，將采取行動”。似乎將以辭退教育部長朴順愛告壹段落。 但據悉，尹總統對大幅人事刷新持否定態度。也就是說，如果政府上臺僅3個月就大幅動搖總統室幕僚團和內閣陣容，有可能出現其他執行錯誤。也就是說，只會“鑷子更替”朴部長，並囑咐其他幕僚團或部長們要奮發圖強。 “最近的情況是總體危機”的說法也不夠。國民對總統室和內閣的信任已跌破谷底。就任初期50%左右的國政支持率減少了壹半。也不是在進行大規模改革時遭遇抵抗。如果認為撤換朴部長，以低姿態奮發圖強，就能挽回民心，那就大錯特錯了。 大多數國民認為支持率下降的原因是尹總統自己的錯誤。其中很多人指出是人事失敗。檢察出身或“財手黨”出身人士出了風頭。與總統本人或夫人金建希女士有私人交情的熟人或子女在總統室工作的事實也陸續浮出水面。如果對這些部分不進行反省和革新，怎能挽留離開的民心？ 問題的本質不是宣傳。盡管如此，仍有很多幕僚認為是因為現政府的各種政策鮮為人知或只怪在野黨。關於金女士的相關問題，也聽不到有幕僚拿總統職位說苦話的說法。因此，對於支持率，出現了“沒有什麽意義”或“比文在寅政權時期更好”等這樣的說法。 據悉，尹總統眼下不會進行人事改革，而是會致力於恢復經濟等國政基調。糾正國政基調固然重要，但目前迫切需要政務措施。總統有必要讓人們明確看到，自己已經有了改變。總統室和內閣、執政黨的三足鼎立正在動搖。就任100天，最晚也要在中秋節前出臺全面的人事刷新措施。

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