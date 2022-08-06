中國投入航母和核潛艇“封鎖臺灣”……美國指示航母編隊“監視臺灣海域”. August. 06, 2022 07:23. by 北京=常駐記者 金基龍、華盛頓=常駐記者 文炳基 kky@donga.com、weappon@donga.com. “中國正在‘溫水煮青蛙’。” 白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比當地時間4日就中國封鎖臺灣的軍事演習表示：“中國正在提高緊張程度，這是為了維持這種程度的緊張強度，或至少更經常地定期執行（封鎖）行動。”“煮青蛙”是指進入沸水的青蛙會立即跑出來，但進入慢慢煮沸的水的青蛙不覺得水在變熱，最終會死亡。 此次演習明確表明，中國提高軍事挑釁力度，阻止美國介入臺灣防禦，並定期化，長期孤立臺灣，企圖用武力統壹臺灣。 柯比把中國的這種軍事挑釁稱為“新現狀（status quo），是為了樹立新常態”。他還強調：“美國明確表示不會接受這種新現狀。”他是在表示，即使動用軍事手段，也不會容忍中國的挑釁定期化。 中國宣稱，包括核動力潛水艇在內的航空母艦將首次參與此次演習，展開遏制美國航空母艦的訓練。美國暗示不久後可能會進行武力示威，讓航空母艦編隊進入臺灣海峽，因此不能排除美中發生直接沖突的可能性。 ○ “拒絕中國把封鎖臺灣日常化的意圖” 中國在“封鎖臺灣”演習第二天即5日，也使壹直被認為是中國大陸和臺灣對峙的實際分界線“臺灣海峽中間線”形同虛設。 臺灣“國防部”當天表示，中國軍隊的戰鬥機和軍艦侵犯了中間線。但他同時表示：“將以‘不求戰’的原則避免沖突，堅決維護國家主權。”有分析認為，按照中國的意圖，中間線已變得無力。 隨著中國展開包圍臺灣的演習，臺灣軍隊的活動半徑大幅縮小，正如美國所擔心的那樣，封鎖臺灣的情況成為新常態。日本國際問題研究所主任研究員小谷哲男對《紐約時報》表示：“這種大規模演習在今後數年內有可能日常化。” 美國《華爾街日報》也分析稱，“中國的此次演習，相比可能引起美國直接介入和國際社會強烈反對的‘入侵臺灣’，更考慮的是日常向臺灣施壓的‘封鎖’狀況。”《華爾街日報》報道說：“如果演習結束後中國軍隊繼續留在臺灣附近或將演習日常化，這可能會成為使臺灣崩潰的工具。”《紐約時報》解釋說：”中國將5枚彈道導彈落入日本專屬經濟區，這是明確要求美國和日本不要介入的警告信息。” ○ 美國將展開武力示威進入臺灣海峽 柯比明確表示，不會接受封鎖中國臺灣的“新常態”，並表示：“美國已經對中國選擇的行動做好了準備。幾周內，（軍艦和戰鬥機）將通過臺灣海峽水域和上空。” 因此，有人預測，美軍通過臺灣海峽將成為此次臺灣海峽危機的新分水嶺。1996年發生第三次臺灣海峽危機時，中國在臺灣海峽進行了實彈演習，美國派出兩艘航空母艦的戰鬥群通過臺灣海峽，展開了武力示威。中國軍方沒有采取特別的應對措施。 但此次中國為了阻止美軍航空母艦進入，不僅派出了航空母艦“遼寧”艦和“山東”艦，還派出了被稱為“航母殺手”的高超音速導彈“東風-17”參加演習。中國官方媒體《環球時報》5日報道說：“中國軍隊在此次演習中構建了海上立體作戰體系，並展開了首次遏制航母戰鬥群的演習。”

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