新賽季英超聯賽將於6日揭幕，孫興慜挑戰連續兩年射手王. August. 05, 2022 07:56. by 金培中 wanted@donga.com. 孫興慜連續2年挑戰射手王的英格蘭足球超級聯賽（EPL）2022~2023賽季將於6日拉開帷幕。孫興慜所屬的托特納姆熱刺隊將於韓國時間6日晚11時在主場英國倫敦托特納姆熱刺體育場與南安普敦隊進行新賽季首場比賽。迎來進軍英超第二年的黃喜燦所屬球隊伍爾弗漢普頓隊也將在同壹天同壹時間做與利茲聯隊進行客場比賽，迎來本賽季首場比賽。 上個賽季孫興慜成為首位登鼎英超射手榜的亞洲球員，他將爭取連續兩個賽季成為聯賽射手王。孫興慜在新賽季即將開幕之際出戰的季前賽4場比賽中攻入2球、助攻2次，成功完成了最佳射手競爭的預熱。在英超聯賽中成為射手王的25名球員中，連續獲得射手王的球員有6人。其中連續三個賽季獲得最佳射手頭銜的球員只有英格蘭傳奇人物阿蘭•希勒（1994~1995、1995~1996、1996~1997賽季)和來自法國的代表前鋒蒂埃裏•亨利（2003~2004、2004~2005、2005~2006賽季）兩人。 孫興慜的最佳射手競爭者比上賽季更多。上賽季EPL排名前兩位的曼城隊和利物浦隊分別引進了“特級前鋒”。曼城隊引進了德甲多特蒙德隊的埃林•哈蘭德，利物浦引進了葡萄牙超級聯賽射手王達爾溫•努涅斯。英國《每日電訊報》以博彩企業“sky bet”的賠率為基礎，預測了新賽季最佳射手的可能性，哈蘭德以27%高居第壹。上賽季與孫興慜分享射手王榮耀的穆罕默德•薩拉赫（利物浦)）以18%位居第二，哈裏•凱恩（托特納姆熱刺隊）以15%位居第三。孫興慜與加布裏埃爾•熱蘇斯（阿森納）、努涅斯壹起並列排在第4位（8%）。 但是開幕的第壹個對手是“南安普敦”，這對孫興慜來說是個令人高興的消息。因為此前他攻入的93粒英超聯賽進球中，有10粒進球是在對陣南安普敦時攻入的。在2020~2021賽季初期的2020年9月20日，孫興慜在與南安普敦隊的比賽中攻入4球，帶領球隊以5比2大勝對手。這同時創下了他在EPL的第壹個帽子戲法和壹場比賽最多進球記錄。 孫興慜的“EPL總計100球”只剩下7球，預計將順利實現。從2015~2016賽季開始效力於英超的孫興慜除了攻入4球的第壹個賽季外，在之後的6個賽季裏每年都攻入兩位數的進球。93粒進球是效力於英超聯賽的亞洲球員中最多的，而且這壹進球數能排在英超聯賽總射手榜第38位。 在1992年成立的英超聯賽中，攻入100球以上的球員目前共有33人。而在歐洲圈以外的國家球員中，在曼城隊效力10個賽季的阿根廷出身的塞爾吉奧•阿奎羅（因心臟原因已退役）是唯壹上榜的球員，且排名高居第4位（184球）。 1882年創立的托特納姆熱刺俱樂部在英格蘭足球冠軍聯賽（EFL）時期曾2次（1950~1951、1960~1961賽季）奪冠，但自1992年英超聯賽成立後，還沒有奪得聯賽冠軍的經驗。從2015~2016賽季第3位開始，2016~2017賽季第2位、2017~2018賽季第3位，試圖奪冠，但最終均未能登鼎，留下了遺憾。 在2020~2021賽季排名第7位的托特納姆熱刺隊，在安東尼奧•孔蒂主教練在賽季途中執教的上賽季獲得聯賽第四位，成功取得歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽參賽權。本賽季休賽季期間，球隊引進了理查利松、伊萬•佩裏西奇、克萊芒•朗格萊等共6名球員，被評價為“精品加固”。英國廣播公司（BBC）預測新賽季各隊排名，托特納姆熱刺隊繼曼城隊、利物浦隊之後排在第三位。

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