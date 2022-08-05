韓美議長：“以強有力的遏制力實現朝鮮無核化”. August. 05, 2022 07:55. by 申나리 journari@donga.com. 正在韓國訪問的美國眾議院議長南希·佩洛西4日與韓國國會議長金振杓壹致表示，將通過不斷擴大的對朝遏制力，努力實現朝鮮無核化和韓半島和平。 金振杓當天在國會與佩洛西會談後，通過發表共同媒體聲明表示：“韓美雙方對朝鮮威脅程度不斷提高的嚴重情況表示擔憂，”“雙方決定以國民能夠感受到的強大、延伸的對朝遏制力為基礎，通過國際合作及外交對話，為兩國政府旨在實現實質性的無核化與和平的努力提供支持。” 兩國議長表示，為了擴大韓美同盟的軍事安保、經濟、技術同盟，議會協商了可以支援的合作方案。為了克服因新冠疫情長期化導致的經濟蕭條和烏克蘭事態導致的供應網危機，雙方就經濟同盟的重要性達成共識，並通過實施專業簽證配額或賦予韓國人被領養者市民權法案等，討論了人力資源交流等尖端技術領域的合作。專業簽證配額是與《半導體法》壹道，韓國政府壹直期待和美國議會通過的事項，其主要內容是每年向從事專業領域的韓國國籍者發放1.5萬個專業就業簽證。 當天，在結束長達1小時10分鐘的會談後，佩洛西在對媒體共同發表上表示，“韓美兩國關系非常特別，”“克服共同的價值和新冠病毒大流行、拯救地球等，有很多話題，機會也很多。不僅是國家首腦，議會間的合作也可以增進這壹點”，再次強調了兩國議會層面的合作。同時，明年是韓美同盟70周年，她解釋說：“兩國國民對同盟發展充滿期待，決定積極推進同盟70周年紀念決議。” 佩洛西在結束午餐後前往板門店共同警備區，繼訪問臺灣之後，繼續其廣泛的“安保”行動。這是拜登政府就任後美國最高層人士首次訪問共同警備區。據悉，她將在現場直接檢查朝鮮的核、導威脅等韓半島安全狀況，然後對朝鮮第七次核試驗發出警告和朝鮮人權問題等對朝信息。佩洛西1997年訪朝時親眼目睹了朝鮮居民的慘狀，其間曾表示，“朝鮮是流氓國家”，積極呼籲解決朝鮮居民人權問題和無核化問題。

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