“柯蒂斯同學”善宇藝權與陳銳的幻想奏鳴曲. August. 04, 2022 07:41. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 2017年“元祖”範克萊本國際鋼琴比賽冠軍韓國鋼琴家鮮於藝權（33歲）、2009年伊麗莎白女王音樂大賽冠軍中國臺灣出身的小提琴手陳銳（33歲•Ray Chen）。美國柯蒂斯音樂學院同學的兩位同齡明星演奏家將在職業演奏世界上首次合作。這就是即將於31日在首爾藝術殿堂音樂廳舉行的“超級二人組系列Ray Chen&鮮於藝權”。 演出企劃公司MAST MEDIA表示，兩人在柯蒂斯音樂學院就讀時曾多次合作，但成為世界級藝人後，壹起表演的舞臺尚屬首次。 在此次演出中，兩人將演奏格裏格小提琴奏鳴曲2號和20世紀初法國作曲家普朗克的小提琴奏鳴曲，以及作為結婚禮物獻給小提琴家伊薩伊的比利時作曲家弗蘭克的奏鳴曲A大調。這些作品都賦予了鋼琴家華麗而戲劇性的作用，展現了與小提琴相等的表現力。 陳銳在伊麗莎白女王大賽奪冠的第二年，即2010年首次來到韓國，與首爾巴洛克合奏團（現韓國室內管弦樂團）合作，此後他又分別在2015年和2018年等兩次訪韓舉行獨奏會，因此對韓國粉絲來說也很熟悉。2016年，他與金大鎮指揮的水原市立交響樂團壹起帶來了布魯赫的小提琴協奏曲和勃拉姆斯小提琴協奏曲，第二年，在大衛•阿普坎指揮鹿特丹愛樂樂團訪韓演出中，協奏了拉洛西班牙交響曲。 他是通過社交媒體積極溝通的小提琴手。他運營的Ray Chen YouTube頻道的訂閱者有26萬多人。在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散的情況下，他公開了在家親自錄音的錄音等，不斷擴大與粉絲的接觸面。唱片活動也非常活躍。他在2018年推出的包含布魯赫1號小提琴協奏曲等內容的唱片《黃金時代》被稱贊為“別無所求的演奏”（《Gramophone Magazine》）。 1544-1555 9月1日在大田藝術殿堂藝術廳，2日在大邱達西藝術中心青龍廳，3日在釜山文化會館大劇場以同樣的節目進行演出。1544-1555

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