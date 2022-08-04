執政黨重量級人物接連提出尹錫悅身邊人士自我反省論和總統室革新論. August. 04, 2022 07:42. by 趙東住 djc@donga.com. 隨著國民力量黨決定在下周內轉變為非常對策委員長體制，執政黨的革新之風現在正式轉而刮向總統室。隨著執政黨進入收拾局面，不斷有人主張重新整頓國政中心的總統室。 國民力量黨四選國會議員洪文杓（音）3日在KBS廣播中表示：“黨走向非常時期的原因之壹就是‘尹核關’（尹錫悅總統方面的核心相關人士），”“現在應該後退壹步，重新謀求尹錫悅政府能夠順利發展的方法。”他還提到尹錫悅在大選中以0.73%的差距險勝，並表示：“我們是0.73%的政權，但最近（尹總統的支持率）下降到28%，這表明我們是負28%的政權。” 三選議員河泰慶也反復主張更換總統秘書室長。河泰慶當天在BBS廣播中表示：“如果任期初期支持率達到20%左右，公務員們也不會聽話，”“總統室也是非常狀況，因此不是秘書室長的問題，而是需要改變總統方向、掌握總統室鑰匙的‘非常室長’。”河泰慶還就學制修改爭議提出了社會首席秘書安相勛的責任論。在大選局面中曾幫助尹錫悅當選總統的時任院內代表、四選議員金起炫也曾主張重新整頓總統秘書室。 隨著執政黨的重量級人物接連出面要求總統室人事改組，執政黨內部出現了“正在休假的尹總統的苦惱只會更加深”的氛圍。壹名執政黨人士表示：“據我所知，已經開始秘密整理下屆秘書室長候選人名單。”

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