物價漲幅連續兩個月保持在6%左右……24年來最糟糕的壹次. August. 03, 2022 07:36. by 世宗=金炯民記者、朴尚俊記者 kalssam35@donga.com,speakup@donga.com. 上個月消費者物價上漲率為6.3%，連續兩個月居高不下，創下了24年來的最高值。特別是，受國際谷物價格上漲的影響，餐飲物價比前壹年上漲8.4%，創下30年來的最高漲幅。價格暴漲20%以上的蔬菜，飯桌物價“亮起了紅燈”。 據統計廳2日發表的《7月消費者物價動向》顯示，上個月消費者物價指數為108.74（2020年=100），比去年同期上漲6.3%。這是繼1998年11月（6.8%）因外匯危機導致匯率暴漲而物價大幅上漲之後，24年來的最高值。農畜水產品和石油類、公共費用、餐飲等個人服務壹致上漲，主導了消費者物價的上漲。物價上漲率6.3%中，工業產品和個人服務的貢獻度占4.96個百分點。 其中，農畜水產品價格受上月酷暑和梅雨的影響，同比上漲7.1%，比6月份（4.8%）上漲幅度更大。石油類價格上漲了35.1%，雖然比6月份（39.6%）上升幅度小幅放緩，但仍然維持著較高的水平。隨著原材料價格的大幅上漲，上個月餐飲物價比前壹年上漲了8.4%，這是自1992年10月（8.8%）以後29年零9個月以來的最高值。因此，包括外出就餐在內的個人服務價格也比前壹年上漲了6.0%。由消費者對價格變動感到敏感的144種商品構成的生活物價指數上漲了7.9%，這是自1998年11月（10.4%）以後上升幅度最高的壹次。 統計廳經濟動向統計審議官魚雲善（音）表示：“隨著國際谷物價格上漲等材料費的上漲和防疫措施的解除，外部活動的增加、面對面服務的良好勢頭對消費者物價上漲產生了影響。”他指出，今年全年物價上漲率有可能超過5%。這壹數值超過了政府今年6月發表《新政府經濟政策方向》時公布的今年消費者物價上漲率4.7%。 隨著物價上漲壓力的持續，25日召開的韓國銀行金融貨幣委員會追加上調標準利率的可能性增大。韓國銀行2日召開物價狀況檢查會議，預測消費者物價上升率暫時會超過6%。市場上預測，7月份消費者物價上漲率沒有脫離韓銀的預測水平，因此很有可能將標準利率上調0.25個百分點。

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