泫雅、先藝、妮可……曾炙手可熱的她們紛紛以Solo回歸並活動. August. 02, 2022 07:42. by 金哉希 jetti@donga.com. 在2000年代後期和2010年代初期叱咤風雲的第二代女子組合成員們作為Solo歌手回來了。Wonder Girls出身的泫雅和先藝、與Wonder Girls壹起於2007年出道並達到過全盛期的Kara成員妮可公開了新專輯。她們從Aespa、ITZY、BLACKPINK,到最近成為大勢的New Jeans,在第四代女子組合發表新歌的過程中也以獨壹無二的色彩獲得了人氣。 首先打響第壹炮的是繼《I'm not cool》之後時隔1年半發行第八張迷妳專輯《Nabilera》的泫雅。上月20日公開的這張專輯是泫雅出道15周年紀念專輯,包括主打歌《Nabilera》在內,《Bad Dog》、鮮於貞雅制作的《Dinga Dinga》等5首歌曲收錄在內。包括泫雅在內,她的經紀公司Pnation的代表PSY、泫雅的戀人歌手DAWN壹起寫了《Nabilera》的歌詞。《Nabilera》是壹首拉丁風格的舞曲,有反復的中毒性強烈的副歌部分,與讓人聯想到蝴蝶的舞蹈融合在壹起,公開後得到了“泫雅式的歌曲出現了”的評價。 先藝上月26日公開了個人專輯《Genuine》。這是她出道15年後首次推出的個人專輯,也是2013年結婚後暫時中斷Wonder Girls活動後9年來的新專輯。先藝參與了主打歌《Just A Dancer》和《Glass Heart》等4首歌曲的作詞。先藝說:“因為是第壹次親自制作的專輯,所以為了不漏掉每壹個細節而努力。無法跟上的媒體發展、多種新造詞、初次接觸的技術,讓我感受到了過去10年的空白。”在中等節奏的舞曲《Just A Dancer》舞臺上展現了有節奏的舞蹈和現場演唱,很多人表示“即使過了10年實力也沒有生銹”。 妮可上月27日發表的數碼單曲《YOU.F.O》是繼2014年首張迷妳專輯《First Romance》之後時隔8年推出的新作。妮可在此次歌曲中將新的愛情比喻為宇宙。為OH MY GIRL的《有點心動》和《秘密庭院》作曲和編曲的韓裔美國作曲家斯蒂芬•李、曾為席琳•迪翁和West Life作曲的塞巴斯蒂安•托特參與其中,備受關註。

