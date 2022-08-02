中國首次公開超高音速導彈發射場面. August. 02, 2022 07:43. by 金祺容 kky@donga.com. 中國接連公開尖端武器訓練場面，暗示不會坐視美國眾議院議長佩洛西訪問臺灣。特別是，中國首次公開了用現有的導彈防空體系無法阻擋的超高音速導彈“東風-17”的發射場面，提高了警告級別。 7月31日，中國中央電視臺為迎接中國軍隊建軍（8月1日）95周年，公開了動員兩棲攻擊艦、空中加油機、最新驅逐艦等進行演習的場面。在長達84秒的視頻中，被推測為“東風-17”的導彈在沙漠上搭建的移動發射車輛上發射的場面受到了最多的關註。香港《明報》、臺灣《自由時報》等媒體報道說，中國首次公開了“東風-17”發射場面。 2019年10月國慶節閱兵式上首次公開的“東風-17”導彈的速度是音速的10倍。射程達2500公裏，射程覆蓋整個東北亞地區。特別是，專家認為，在快速飛行過程中也可以修改軌道，因此，以現有的防空體系事實上無法攔截。中國和俄羅斯成功開發出極超音速導彈並進行了實戰部署，但美國直到最近才成功試射。 當天還出現了“Z-20”新型直升機與被稱為“直升機航空母艦”的075型兩棲攻擊艦壹起訓練的情景。兩棲攻擊艦可以搭載數十架直升機和水陸兩棲戰車、裝甲車等，因此被評價為是針對臺灣和南海的戰鬥力。最新空中加油機“運油-20”和最近實戰部署的055型驅逐艦“延安”艦的訓練情況也被公開。“延安”號是中國擁有的最高性能的驅逐艦。

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