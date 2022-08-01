“危重癥每周翻壹番”……令人擔心休假後確診患者可能暴增. August. 01, 2022 07:49. by 李知雲記者 easy@donga.com. 新冠危重癥患者每周增加壹倍的“翻番”現象正在持續。雖然新確診者的增加速度有所放緩，但在“隱藏感染者”不少的情況下，人們擔心經過休假季節，流行可能會再次暴增。 據中央防疫對策本部透露，截至31日零時，在醫院接受治療的新冠危重癥患者達284人。與7月24日的146人相比，壹周內增加了1.9倍。與兩周前（17日）的71人相比，達到了4倍。據統計，隨著重癥患者的增加，壹周（7月25日至31日）死亡人數也比前壹周增加了33%，達到174人。 截至31日零時，新增確診病例73589例。從確診人數來看，急劇增加幅度多少有所緩和。但有人指出，感染病毒後沒有接受檢查的所謂“隱藏感染者”很多，因此實際上流行規模可能會更大。 專家推測，最近在韓國發生的感染者中，通過檢查被確診的人只有壹半至三分之二左右。如果包括隱藏感染者，新冠流行規模有可能達到防疫當局每天公布的確診人數的兩倍。再加上隨著休假季節的到來，國民移動量的增加，甚至有人擔心流行會在短期內擴散。 高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱（音）指出：“如果不能保持社會距離，就應該大幅增加基因擴增（PCR）檢查，防止進壹步擴散。”據中央防疫對策本部統計，最近壹周（7月25日至31日）共進行了118.5919萬件PCR檢查。考慮到奧密克戎毒株流行的3月中旬壹周檢查件數超過400萬件，僅為當時的四分之壹。 此外，從8月1日起，居家治療患者“集中管理群”的分類將被廢除。從當天起，確診者即使年齡在60歲以上或免疫力低下，也無需接受每天進行壹次的電話監控。對提前預約的50多歲人群的新冠疫苗第四次接種也將從當天開始。與50多歲第四次接種對象人數相比，預約率為12.2%（以7月28日為準）。

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