購買第壹套住宅，從今天起適用80%的擔保貸款比率制度. August. 01, 2022 07:49. by 金慈賢記者 zion37@donga.com. 從8月1日起，平生第壹次購房者最多可以拿到房價80%的貸款。壹套住宅擁有者在限制地區內以購買住宅為目的獲得住宅擔保貸款時，義務性地處理現有住宅的時間將從原來的6個月延長到2年，而且必須移居新住宅的義務也將被廢除。 金融委員會7月31日表示，包含上述內容的家庭貸款限制相關監督規定修訂案將從8月1日開始實施。這是政府今年6月出臺的“貸款限制正常化方案”的壹環。金融委員會相關人士表示：“這是為了消除在加強家庭負債管理過程中引起的購房實際需求者的困難。” 首先，平生第壹次購買住宅者的住宅擔保貸款比率與住宅所在地區或住宅價格無關，適用總價的80%。貸款額度最高為6億韓元。到目前為止，平生第壹次購房者對投機、投機過熱地區的9億韓元以下的住宅適用了50%至60%的貸款比率，對調整對象地區8億韓元以下的住宅適用60%至70%的貸款比率。貸款額度最高為4億韓元。有預測稱，通過實施此次新政策，青年層購置房子時的壓力多少會得到緩解。 壹套住宅擁有者在限制地區為購買住宅而接受住宅擔保貸款時，要在6個月內處理現有住宅並移居新住宅，這壹規定也將得到緩解。現有住宅的處理期限將延長到2年，移居新住宅義務將被廢除。1日以後簽訂住宅擔保貸款約定的貸款者均為適用對象。 此外，如果因自然災害、工傷、現有住宅所在地區被指定為公共再開發地區等原因，在2年內很難處理現有住宅，也可以得到各金融公司信貸審查委員會的批準，延長現有住宅處理期限。 此外，以把擁有的住宅作為擔保獲得的生活穩定資金為目的的住宅擔保貸款限度，將從現有的1億韓元擴大到2億韓元。不包括在總負債本息償還比率規定中的緊急生計用住宅擔保貸款限度也將達到1.5億韓元，比之前增加5000萬韓元。 中間款和余款貸款也得到了緩解。之前預計竣工後市價超過15億韓元的公寓，即使銷售價格不到15億韓元，也會幹脆從搬遷費和中間款起就被拒絕受理的情況很多。通常，金融機構在提供搬遷費和中間款貸款後，將其轉換為余額貸款，因為投機、投機過熱地區內市價超過15億韓元的公寓全面禁止住宅擔保貸款。但是，今後即使市價超過15億韓元，在中間款範圍內允許余額貸款，從壹開始就可以順利地獲得移居費、中間款、余額貸款。 住宅租賃和買賣經營者在不增加現有住宅擔保貸款的範圍內，可以換成更低利率的商品。此舉改善了從2020年7月起禁止住宅擔保貸款的住宅租賃、買賣事業者為了減少利息負擔，連貸款也很難得到的情況。

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