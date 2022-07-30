教育部：從2025年起小學入學年齡從滿6周歲提前到滿5周歲. July. 30, 2022 07:32. by 趙有蘿記者 jyr0101@donga.com. 從2025年開始，小學入學年齡將從現行的6周歲提前壹年到5周歲。政府還將重新推進合並目前3周歲至5周歲可以就讀的幼兒園和托兒所的方案。教育部29日通過業務報告，向尹錫悅總統報告了上述內容。 教育部當天表示，將對從6歲開始的“小學6年、初中3年、高中3年”的義務教育12年課程，進行從5歲開始的學制修改。社會副總理兼教育部長朴順愛在預告新聞發布會上表示：“從2025年起的4年裏，將階段性地提前小學入學年齡。” 按照政府的計劃，到2025年，5歲兒童中的1月至3月出生者將成為小學入學對象。2026年5歲中1月至6月出生者、2027年5歲中1月至9月出生者、2028年所有5歲兒童都將上小學。 如果按照此次發表的內容下調小學入學年齡，那麽在1949年《教育法》中將小學入學年齡規定為滿6周歲後，時隔76年再次發生變化。教育部將於8月組成並運營“學制修改工作組”，計劃在今年下半年（7月至12月）制定修改學制推進方案試行方案後，從明年開始由國家教育委員會討論最終實施方案。 與此同時，教育部還報告了合並幼兒園和托兒所的所謂“保留合並”方案。計劃到2023年為止，制定幼兒園和幼兒園管理體系壹元化方案，從2024年開始進行統合。該方案從金泳三政府時期的1997年開始推進，但因部門間權限分配等問題未能推進。朴順愛強調此次推進的意誌，說：“如果只是討論的話，就不會提出（保留統合問題）。” 另外，文在寅政府時期決定在2025年統壹廢除的自律型私立高中和外國語高中悲喜交加。教育部在此次業務報告中表示，將保留私立高中，但把外國語高中轉變為普通高中。

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