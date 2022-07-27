“追悼之墻是是紀念6•25戰爭遺產的努力”. July. 27, 2022 07:50. by 金民 kimmin@donga.com. “為了守護韓國自由和民主主義，韓國戰爭（6•25戰爭）中犧牲了3.6萬名以上美國人，現在可以永遠留下遺產了。” 韓國戰爭參戰勇士、前韓國戰爭參戰勇士協會（KWVA）會長拉裏•基納德（94歲•照片）25日（當地時間）在接受《東亞日報》采訪時，就華盛頓韓國戰爭（6•25戰爭）參戰紀念公園的追悼之墻表示“非常自豪”，並說了上述這壹番話。基納德前會長與在6•25戰爭中失去右臂和腿的“左手敬禮”主人公威廉•韋伯上校（1925~2022年）壹起帶頭建立了追悼之墻。 基納德前會長激動地說：“隨著銘記6•25戰爭的參戰勇士們先後離開人世，擔心戰爭的遺產會被遺忘”，“追悼之墻是銘記其遺產的努力的頂點。” 在得克薩斯A&M大學專攻機械工程的基納德前會長1950年被任命為陸軍炮兵少尉。在幾次要求投入戰線之後，1952年他被分配到3步兵師團，擔任38線最前方炮兵觀測軍官，並展開了臨津江戰鬥。在布置戰線的第壹天晚上，他就遇到了中共軍。“我在監視哨所，遠眺發現號聲和鼓聲在震動，看到向戰壕爬行的中共軍黑壓壓地聚在山坡上。雖然很害怕，但在戰壕裏與中共軍作戰。很多我軍陣亡了。” 2011年從通信公司退休的基納德前會長5年來訪問了美國各地的學校，致力於宣傳“被遺忘的戰爭”、“6•25戰爭”的《Tell America》項目。在美國國防部支援下編寫的《6•25戰爭摘要》共2.5萬份，寄給了各級學校圖書館。他說：“把6•25戰爭稱為‘被遺忘的戰爭’是錯誤的。分明是勝利的戰爭”，“韓國的民主主義和自由、巨大的經濟增長證明了我們的勝利。” 在27日舉行的追悼之墻揭幕儀式上，將發表尹錫悅總統和美國總統拜登的信息。正在訪美的韓國國家報勛處長朴敏植將代讀尹總統的信息。據悉，拜登總統的信息將由報勛長官丹尼斯•麥克唐納代替。參戰勇士及遺屬、國防部長官李宗燮、朴報勛處長、國會國防委員長李憲昇、美國聯邦眾議員阿米•貝拉、白宮印度太平洋協調官科特•坎貝爾等約2000人將出席揭幕儀式。 韓美同盟財團（KUSAF）25日表示，會見了坎貝爾協調官，轉交了寫有拜登總統的韓式名字“裴地星”的相框。本館為美軍基地所在的京畿道“平澤裴氏”，意為“地球之星”。 用韓國政府支援的287億韓元建立的追悼之墻上刻著包括KATUSA（在駐韓美軍中服役的韓國軍人）戰死者在內的4.3萬多名6•25戰爭美軍參戰勇士的名字。

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