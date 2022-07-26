SK化學將與中國樹業環保公司合作建設廢塑料再生工廠. July. 26, 2022 08:03. by 具特敎 kootg@donga.com. SK化學將根據劇增的廢塑料再利用材料的需求，開始在中國等地構築全球基礎設施。 SK化學25日表示，已與中國綠色材料專門企業“樹業環保（ShuYe Environmental Technology）”簽訂了設立合作投資法人（JV）的諒解備忘錄（MOU）。兩家公司的合作法人計劃建設年產10萬噸規模的再生原料和20萬噸規模的化學再生塑料（PET）等的工廠。 工廠將於明年初開始建設，最早將於2024年末投入生產。SK化學將持有新設法人的51%以上股份，確保經營權。 SK化學計劃以此次在中國設立合作法人為開端，持續擴大生產和供應廢塑料再利用綠色材料的全球基礎設施。國內也在考慮在2025年投資5萬噸規模的綠色材料生產設備。

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