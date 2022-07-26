戰爭也有規則. July. 26, 2022 08:02. . 這是20世紀70年代的故事。工學專業的教授從美國留學回來了。檢查隨身物品的海關人員壹邊看著裝滿行李的書壹邊問道。“老師為什麽這麽喜歡革命?”這是壹個對理念和政治信念敏感的時代。似乎是很多書名上寫著的“革命（Revolution）”壹詞映入了眼簾。那些書是《交通革命》《生活革命》等書籍。原因是海關人員沒有理解英語圈國家使用的“革命”壹詞的多種用途。 戰爭也是日常生活中被誤用和濫用的詞語之壹。飽受競爭壓力的現代人在描述過度的競爭、激烈的競爭狀態時，會使用“戰爭”壹詞。入學考試戰爭、預購公寓戰爭、各種預約戰爭，最近經常聽到“每天都是戰爭”這樣的話。 “戰爭”壹詞除了具有激烈、殺氣騰騰、極限競爭狀態的含義外，還有壹個重要的意義。就是不擇手段的無情。即使競爭和爭鬥，也有適用規則的場合，也有放棄規則的狀態。後者就是戰爭狀態。謊言、騙術受到贊揚、背叛、收買、毀約是理所當然的，平民們死於誤炸和誤發彈，以當地籌措、制造恐懼感、放棄抗戰意誌的戰略理由破壞城市，即使屠殺平民和兒童，也讓人緊閉雙眼，這就是“戰爭”壹詞的魔法意義。 日內瓦公約、戰犯、社交媒體裏世界人民的眼睛和譴責，給戰爭賦予國際規則並關註這些問題的努力，出乎意料地不多。在二戰期間，與18、19世紀相比，人道主義似乎有了不同層次的增長，但在戰爭壹側，轟炸、原子彈、毒氣室卻發生了史無前例的大規模殺傷。 在社交媒體發威的21世紀，戰爭的規則會啟動嗎？大家都想這樣相信。但這是假象。戰爭前正義的人壹旦發生戰爭就會突變。正義？那是與在我體內的野獸的鬥爭。

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