專欄：“先使用後補償”政策或將扼殺創作者並養肥全球科技巨頭



不遠的將來，世界各地可能回蕩著人工智能（AI）以BTS和BLACKPINK風格創作的歌曲。開發這些人工智能的全球科技巨頭通過收取使用費獲利，而提供素材的韓國著作權人卻得不到應有的補償。因收益性下降，新的策劃與創作趨于萎縮，K-Pop産業可能像香港電影壹樣衰落，或像日本偶像産業那樣淪爲“國內聯賽”。這是韓國政府允許對人工智能學習著作權物給予廣泛免責的政策可能導向的未來圖景之壹。



近期，國家人工智能戰略委員會正推進壹項方案，允許人工智能企業在未經權利人預先許可的情況下，爲開發人工智能而使用數據。即所謂的“先使用後補償”方式。實際上，企業目前也以“商業秘密”爲由，對使用何種著作權物、用量多少來開發人工智能模型壹事諱莫如深。物品（著作權物）被奪走的人連對方拿走了什麽、拿了多少都無從知曉，價格自然由買方說了算。這與在人工智能學習著作權物方面引入無條件免責並無太大區別。



此政策若實施，創作者們心血凝聚的著作權物不僅會被低價處理，甚至可能被“賤賣”。“我的血汗淚，我最後的舞/全部帶走吧/……/我的身體心靈靈魂也/都知道是屬于妳的/這是將我懲罰的咒語。”（摘自BTS《血汗淚》）



防止在人工智能大轉型中落後這壹目標值得認同。但如果僅讓創作者和著作權人單方面犧牲，韓國的人工智能就能追上全球科技巨頭嗎？



雖然希望僅讓韓國企業學習國內數據，但設立此類非關稅壁壘恐難實現。對人工智能學習的著作權免責，很可能將韓國變成全球科技巨頭最便利的數據“采礦場”。這意味著，海外先行者的人工智能通過學習韓國著作權物提升韓語等輸出結果質量的速度，可能快于韓國企業自身的開發速度。稍有不慎，可能導致既喪失數據（著作權物）主權，又未能縮小人工智能差距。



對人工智能學習的規制並不僅涉及著作權物。全球人工智能企業正對韓國的制造業數據虎視眈眈。無限制地允許學習，可能導致爲開發産業領域人工智能解決方案的原始數據被拱手讓與全球科技巨頭。服務業也難逃風險。如此壹說，似乎會有反駁稱“盜取企業資産的數據自然會被禁止”。反過來讓人疑惑：爲何著作權物就可以盜用呢？



必須扣好第壹粒扣子。全球標准是通過設立各種安全措施，在人工智能開發與著作權人權利之間尋求平衡。歐盟（EU）強制要求公開人工智能的學習數據；日本也規定，若損害著作權人利益則不適用免責。美國雖由司法機關個案判斷，但共識是，若人工智能的學習侵害了原著作權物的市場，則很難被認定爲“合理使用”。



類比朝鮮王朝末期，當前旨在“鼓勵建立近代化工廠”的政策，反而可能帶來類似當年向列強大肆出讓礦山開發權的結果。無論多麽急迫，也不能只盯著眼前壹寸而走千裏之路。

