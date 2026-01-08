“赤兔馬”般狂奔的韓國KOSPI指數連續四日刷新曆史最高紀錄

韓國綜合股價指數（KOSPI）今年以來連續四個交易日上漲，再度刷新曆史最高紀錄。去年4月9日突破2300點的KOSPI指數，在九個月後已翻倍上漲，年初的漲勢持續不減。7日，韓國綜合股價指數比前壹日上漲0.56%（25.58點），以4551.06點收盤。盤中壹度首次突破4600點大關。外國投資者當日主導了市場，淨買入價值1.206萬億韓元的股票。當日韓國股市受到前壹天美國紐約股市強勢表現的影響，其背景是在全球最大消費電子及信息技術博覽會“CES 2026”上，主要企業競相展示人工智能（AI）路線圖。當地時間6日，美國道瓊斯30種工業平均指數比前壹交易日上漲0.99%，以49462.08點收盤，收盤價首次突破49000點大關。在CES 2026上公開了能夠像人壹樣行動並搭載人工智能的機器人“類人機器人”的現代汽車（上漲14%），以及現代AutoEver（上漲26.3%）、起亞（上漲5.2%）等現代汽車集團股價均大幅上漲。三星電子（上漲1.5%）史上首次企穩于14萬韓元價位，SK海力士（上漲2.2%）盤中首次突破76萬韓元。然而，韓國科斯達克指數當日下跌0.90%，以947.39點收盤，連續兩日收跌。有觀點擔憂，由半導體大型股主導的股市是否呈現短期過熱迹象。池民求記者 warum@donga.com