受高物價影響，英國老人推遲退休或重新回到工作崗位. July. 26, 2022 08:03. by 李智允記者 asap@donga.com. 由於高物價和高利率，生活費負擔加重，在英國取消退休的高齡層正在增加。 英國日刊《衛報》25日援引英國統計廳19日發表的資料報道說，據統計，65歲以上經濟活動人口同比增加了10.3萬人。經濟活動人口是指正在工作或正在就業的人。《衛報》分析說：“退休的65歲以上高齡層因生活費負擔再次開始工作的‘偉大的不退休（Great Unretirement）’開始了。” 專家們認為，最近生活費大幅增加，用現有的退休資金生活困難，導致退休老人再次進行求職活動，或進入退休時期的高齡層推遲退休。前英國雇傭年金部年金局長羅斯·阿爾特曼表示：“即使（高齡層的）健康已不如以前，但因為通貨膨脹的恐懼，也回到了工作崗位。”英國最大的老人權益相關市民團體“老齡聯合王國”局長卡洛琳·亞伯拉罕斯指出：“慎重設計的退休計劃被即將到來的高物價風暴粉碎。” 與退休金相比，英國的物價正在急劇上漲。上個月英國的物價上漲率高達9.4%，而年金領取額（以最高額為標準）與去年相比只上漲了3.1%。再加上烏克蘭戰爭的影響，預計今年冬天能源價格將暴漲等，生活費負擔將進壹步加重。 65歲以上經濟活動人口比率也接近制定相關統計以來的最高值。以今年7月為基準，英國65歲以上高齡層中11.6%（143萬名）是經濟活動人口。這壹數字與2020年7月的歷史最高紀錄11.9%（144萬人）持平。

한국어